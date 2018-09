Csúcsra pörgette a termelést az olajkartell

A kitermelés 2018 augusztusában 420 ezerrel napi 32,74 hordóra bővült júliushoz képest a Bloomberg elemzői körképe alapján. Az előző hónapban, júliusban napi 41 ezer hordóval emelkedett az OPEC olajtermelése.Az augusztusi növekedés elsősorban Líbiának volt köszönhető (+310 ezer hordó), de Irak és Szaúd-Arábia (egyaránt 80 ezer hordó) is fokozta kitermelését, miközben Irán hozzájárulása már 240 ezer hordóval csökkent a csak novembertől hatályos, de a vásárlókört máris megritkító amerikai szankciók hatásaként. Irán kitermelése így jelenleg 3,5 millió hordó/nap, exportja ennél jó 1 millió hordóval alacsonyabb. A líbiai kitermelés felfutásának tartóssága azonban egyáltalán nem garantált, mivel az országban továbbra is polgárháborús helyzet uralkodik.A szervezet legnagyobb termelésű tagja, Szaúd-Arábia 20 ezerrel napi 10,37 millió hordóra fokozta kitermelését augusztusban. Korábban az ország ennél jóval nagyobb emelést helyezett kilátásba, azonban a megfelelő árat kínáló vevők hiányára hivatkozva egyelőre visszafogottan növeli kitermelését.A szervezet és a vele együttműködő országok júniusban állapodtak meg arról, hogy összesített kitermelésüket napi 1 millió hordóval emelik. Az OPEC tavaly év elejétől még jelentősen visszafogta kitermelését az árak emelése érdekében, azonban akkor nem számolt például a venezuelai termelés kiesésével, ahogyan az idén májusban a Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke által bejelentett új iráni szankciók kínálatszűkítő és áremelő hatásaival sem. Nagyrészt ezek hatására az olaj ára májusban többéves csúcsra, 80 dollár közelébe emelkedett, amit egyre több kritikus hang túlságosan magasnak nevezett, így Donald Trump is, aki az árak csökkentésére sürgette a szervezetet.Az olaj hétfőn délután drágul; a piac augusztus közepe óta inkább az iráni szankciók hatásait árazza az OPEC kitermelésének bővülésével és az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktussal szemben.