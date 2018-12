Ugyanakkor egy általánosabb feszültség is hozzájárul az eséshez:

A részvénypiaci spekulánsok, úgy tűnik, elsősorban a Brexit-sztorit próbálják meglovagolni, hiszen a Nagy-Britanniából érkező hírekre lengtek ki igazán a részvényindexek. Elkerülendő a súlyos vereséget, elhalasztotta Theresa May kormánya a holnap estére tervezett brit parlamenti szavazást a végső Brexit-megállapodásról. Ehelyett May megpróbál az északír-ír határ ügyében kitalált "vészhelyzeti megoldásról" kicsikarni valamiféle megnyugtatást, tisztázó keretet Brüsszeltől az e heti EU-csúcson.

május 3. óta most először a 2600 pontos szint alá esett napon belül az S&P, és a részvénypiacok április 2-a óta nem látott értékekkel zárhatnak. A Dow június 28-a óta először napon belül 24 00 pont alá is benézett.

Elkerülendő a súlyos vereséget, elhalasztotta Theresa May kormánya a holnap estére tervezett brit parlamenti szavazást a végső Brexit-megállapodásról. Ehelyett May megpróbál az északír-ír határ ügyében kitalált "vészhelyzeti megoldásról" kicsikarni valamiféle megnyugtatást, tisztázó keretet Brüsszeltől az e heti EU-csúcson, hogy ezzel hazatérve már nagyobb eséllyel átmenjen a Brexit-megállapodás a brit parlamenten. Az világos, hogy az EU27 nem akar semmiféle érdemi újratárgyalást és a jelek szerint erre nem is törekszik a brit kormány, inkább csak arra, hogy a "vészhelyzeti megoldás" esetleges aktiválása ne járhasson a vámunióba való időkorlát nélküli brit beleragadással. Mindenesetre a holnapi szavazás elhalasztása szakadást váltott ki a fontban: másfél éves mélypontra bukott a dollárral és ennek közelébe az euróval szemben, hiszen nőtt a megállapodás nélküli brit EU-s kizuhanás forgatókönyvének esélye.

