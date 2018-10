A menedékkeresés jegyében a kötvénypiacok erősödtek ma az Egyesült Államokban, amelynek nyomán a 10 éves amerikai hozam például 3,14% körülről átmenetileg 3,06% körülig ereszkedett ma. A mai látványos hangulati fordulat azonban a kötvényeknél is látszik, most 3,08% körüli a hozam és vele párhuzamosan a dollár is elkezdett újra esni. Az euró/dollár a délutáni 1,1350-ről 1,14-ig, a dollár/jen 111,4-ről 112 közelébe tudott kapaszkodni.

Bár a szerdai esés után tegnap felpattantak az amerikai tőzsdék, a csütörtöki piaczárás után beérkező Alphabet és Amazon gyorsjelentéseit kifejezetten rosszul fogadták a piaci szereplők, a hangulatot az ázsiai kereskedésben tovább rontották az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos aggodalmak is. Az európai tőzsdék is nagyot estek pénteken, míg a negatív részvénypiaci hangulatban a magyar tőzsde is nagyot esett, a hazai blue chipek közül az OTP teljesített a leggyengébben. Az amerikai tőzsdék is esnek pénteken, különösen rosszul teljesít a technológiai szektor, a felemás gyorsjelentésük után a befektetők büntetik az Amazon és az Alphabet részvényeit is.

