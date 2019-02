Darth Vader és a dinoszauruszok segítették a Legot tavaly

A Lego-csoport szerdán tette közzé a 2018-as üzleti évének számait, a társaság eladásai globálisan 3 százalékkal nőttek, míg a tavalyi árbevétel 4 százalékkal 36,4 milliárd dán koronára emelkedett a korábbi évhez képest.A bevétel a társaság összes piaci szegmensében nőtt, az Egyesült Államokban a növekedés egyszámjegyű volt, míg a Lego számára a növekedés szempontjából meghatározó kínai piacon a cég, kétszámjegyű növekedést ért el, miután a társaság új városokban terjeszkedett, és az e-kereskedelemben, digitális és fizikai csatornákon is megjelent. 2018-ban a legjobban teljesítő Lego-témák a City, a Technic, a Star Wars, a Friends és a Ninjago voltak, míg a Harry Potter és a Jurassic World szintén erősen teljesített.A Lego működési eredménye 4 százalékkal 10,8 milliárd dán koronára emelkedett 2018-ban, a növekedés a bővülő értékesítésnek, illetve a folyamatosan a jövőt szem előtt tartó befektetéseknek volt köszönhető.A társaság vezérigazgatója kiemelte, hogy az a cég az idei évnek azzal a céllal indult neki, hogy stabilizáljuk az üzletet, Niels B Christiansen pedig elégedett, hogy az árbevétel növelésével sikerült ezt elérnie a Legonak. A cég vezére mindemellett azt is kiemelte, hogy a játékipart értintő kihívások és az olyan viszonteladók kiesése miatt, mint a Toys R Us, különösen ösztönző a társaság számára a tavalyi évben elért eredmény. Christiansen szerint ezen változások lehetőséget adtak arra, hogy cég megerősítse partnerségét a kiskereskedőkkel, és új módokat találjon az ügyfelek és a fogyasztók digitális és fizikai csatornákon történő elérésére.