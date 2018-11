Debrecen egy múzeumot ajánlott fel fedezetként a BMW-gyár építéséhez

az állami garanciavállalás csak akkor nem számít - az uniós szabályok szerint - tiltott támogatásnak, ha a kormány a hitel 80 százalékát állja, a maradék 20 százalékot pedig önrészként az önkormányzat vállalja. Így esett a választás arra az épületre, amelyben a Kölcsey Központ és a Modem van, a hitelszerződés lejártáig arra kerül a jelzálog.

A javaslatot Papp László polgármester nyújtotta be, és a közgyűlés már meg is szavazta.A polgármester a Portfolio-nak adott szeptemberi interjújából már kiderült egyébként, hogy a Kölcsey Központ (ebben található a múzeum) épülete lesz a fedezet. Akkor azt is megtudtuk, hogy területszerzésre és terület előkészítésre veszi fel az önkormányzat a 44 milliárd forintos hitelt, majd a terület BMW-nek történő eladásából fizetik vissza a hitelt.A lap megkeresésére az önkormányzat kifejtette:A város által felvett 44 milliárd forintos hitelt 2023-ig kell visszafizetni, az első részletet, 28 milliárd forintot 2021-ben kellene törleszteni, majd 2022-ben és 2023-ban is 8-8 milliárd forintot utalna a város a banknak. A hitelt egyébként az Erste folyósítja, idén a város 8,5 milliárd forintot hívhat le, míg jövőre 35,5 milliárdot. Mindezt földvásárlásra és infrastruktúra kialakításra fordítják.A hvg cikkéből kiderül az is, hogy a német autógyártó ragaszkodott ahhoz, hogy gazdasági társasággal szerződik, nem az állammal és nem is az önkormányzattal. Ezért jött létre a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. Az autógyár ettől a cégtől veszi majd meg az építési területet. Az erről szóló adásvételi előszerződést már alá is írták. Mivel a BMW euróban fizeti ki a vételárat a Kft. részére, közben pedig a banki hitelt forintban törleszti a város, ezért határidős fedezeti devizaügylet mellett döntött a közgyűlés.