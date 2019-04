Debreceni cégvezető: a biztos fizetés már nem elég a fiatal dolgozóknak

Azok a fiatalok, akik itt maradtak, vidéken, sok pénzt szeretnének keresni, kevés munkával. Ezt ma már nem lehet kivitelezni

A biztos fizetés önmagában nem elég. Úgy látom, sokat jelent a munkavállalóknak, ha beszélgetünk velük, próbálunk együtt meghatározni egy elérendő célt, és sokat jelent az is, ha bátorítjuk őket. Olyan nincs, hogy valaki valamit nem tud megcsinálni, mindig van megoldás, csak meg kell keresni

A régióban a cégek finanszírozási igénye nagy mértékben megnőtt, már nem likviditási problémákkal küzdenek, nem a jelenre, hanem a jövőre fókuszálnak

2015-ben egy Ford Tranzittal és egy sofőrrel indultak, most 7 kiszállító autójuk van, és 18 alkalmazott dolgozik a gyorsfagyasztott zöldségek kereskedelmével foglalkozó debreceni. "Hatalmas volt a konkurencia, de nem adtuk fel, szépen-lassan haladtunk. Most ott tartunk, hogy hat megyében szállítjuk a termékeinket, iskolák, óvodák, kórházak alapanyag-szükségletét elégítjük ki" - mondta a Portfolio-nak, aki egyike annak a csaknem 50 vállalkozónak, akikkel az OTP Business tavaly elindította Nagykövet Programját.Arra a kérdésre, hogy jelenleg mi jelenti a legnagyobb kihívást a cég életében, azonnal rávágja: a munkaerőhiány és a finanszírozás.- mondta. Véleménye szerint a vidéki fiatal munkavállalók közül sokaknak nincsenek perspektíváik és céljaik, épp ezért nem is motiváltak.- tette hozzá az ügyvezető.A finanszírozást illetően az OTP Business nyújt a társaság számára segítséget.- mondta. A Naturice Kft. is épp most bővíti hajdúnánási telephelyét.Jámbor Ferenc elmondta: az OTP Business Nagykövet Programra azért jelentkeztek, mert bízott benne, hogy még közelebbi kapcsolat épül ki a cég és a pénzintézet között. "Úgy gondoltam, a bank is profitálhat a mi elképzeléseinkből és mi is tanulhatunk az OTP Business képviselőitől. Ezen túlmutatott a rendezvény, üzleti kapcsolatok születtek, olyan vállalkozókkal találkoztam, akik a saját területükön sikeresek és sokat lehet tanulni tőlük" - tette hozzá Jámbor Ferenc.