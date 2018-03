Dél-európai részvények jelenthetnek menedéket a globális kereskedelmi háborúban

Joseph Oughourlian, a londoni székhelyű Amber Capital alapítója és ügyvezető partnere élénken figyeli a dél-európai részvénypiacokat, mivel a befektető véleménye szerint ezen piacok tovább emelkedhetnek, és a világgazdaságot övező aktuális kockázatokra viszonylag immunisak lehetnek. Oughourlian olyan országokban keres befektetési lehetőségeket, mint például Olaszország vagy Görögország, amelyek részvénypiacai tavaly túlszárnyalták a StoxxEurope600 index teljesítményét.A befektető szerint ezek az országok profitálhatnak a belföldi kereslet élénküléséből, és alacsonyabb kitettséggel rendelkeznek ''a Kína, a kereskedelem, és a technológia'' vonatkozásában, amelyek Oughourlian szerint bonyolult gazdasági kérdések lehetnek az elkövetkező hónapok folyamán. A szakértő hozzátette, hogy a dél európai országok esetében a hangsúlyosan belföldi orientációval rendelkező papírokat kedveli, amelyek lehetnek helyi közműszolgáltatók, pénzügyi társaságok vagy szállodaláncok részvényei is, a hangsúlyosan globális kitettséggel rendelkező részvényektől pedig egyelőre inkább távol tartaná magát.Az 1,7 milliárd dollárnyi ügyfélvagyont kezelő Amber Capital alapítója szereti a ''kevésbé divatos'' részvényeket, beleértve a média- és telekommunikációs iparág papírjait is. Az Amber Capital mindemellett a régiós bankszektorban is lát befektetési lehetőségeket, Joseph Oughourlian az UniCredit részvényei mellett több más, kisebb olasz bank papírját is vonzónak tartja. A társaság kitartott az olasz részvénybefektetései mellett a márciusi olasz parlamenti választások alatt is, miután Oughourlian szerint a politika nem hátráltatja majd az olasz gazdasági fellendülést, amelyet a belföldi kereslet élénkülése és az új erőre kapó pénzügyi szektor támogathat majd.A befektetők aggódva figyelték a globális kereskedelmi háború lehetséges kibontakozását, miután a múlt héten az amerikai elnök, Donald Trump 50 milliárd dollárnyi kínai termékre vetett ki importvámokat, míg erre válaszul Kína is kereskedelmi ellenintézkedéseket helyezett kilátásba. A piaci aggodalmak hatására nagyot estek a tőzsdeindexek, a Stoxx Europe 600 nagyjából 10 százalékot zuhant a januári csúcsához képest, míg az olasz tőzsdeindex, az FTSE MIB 6 százalékot esett.