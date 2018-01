Dél-Korea lecsapott, zuhan a bitcoin

Nagyon aggódunk a kriptodevizák miatt, így az igazságügyi minisztérium előkészít egy törvényjavaslatot, ami lényegében betiltaná a kriptopénzekkel a kereskedést

Csütörtökön jelentették be a dél-koreai hatóságok, hogy a terveik szerint betiltják az országban a kriptopénzekkel a kereskedés, azok után, hogy a hatóságok razziát tartottak több nagy tőzsdénél is adóelkerülés gyanúja miatt.-mondta Park Sang-ki, a dél-korai igazságügyi miniszter egy sajtótájékozatónTovábbá a miniszter még azt is elmondta, hogy a törvényjavaslatot nem hirtelen felindulásból dobták be, előtte hosszas megbeszéléseket folytattak több állami hatósággal, beleértve a pénzügyminisztériumot és egyéb pénzügyi felügyeleti szerveket.Ahhoz, hogy a törvényjavaslat keresztül menjen a nemzeti gyűlésen többségi, összesen 297 szavazatra van szükség, a teljes folyamat pedig akár egy évet is igénybe vehet.Ez persze nem tett jót a piacoknak, a bitcoin ára 21 százalékot szakadt a helyi tőzsdéken, ami viszont még így is 30 százalékos prémiumot jelent a többi ország tőzsdéjével szemben (a dél-koreai tőzsdéken jóval magasabb áron forog a bitcoin általában)A hírek nem csak a bitcoint, de kriptopénzekkel kapcsolatos cégek árfolyamát is érintette, a Vidente és az Omnitel ( mely vállalatok tulajdonrésszel rendelkeznek az egyik legnagyobb tőzsdében, a Bithumb-ban) részvényei is napi limittel 30 százalékot estek.