Devizakereskedés alapjai online előadás

Devizapiac sajátosságai

Milyen előnyökkel jár, ha közvetlenül a bankközi piacon kereskedünk?

Sikeres kerekedői szemléletmód

Mi az a stratégia?

A forex a napi 4000 milliárd dolláros forgalmával a világ legnagyobb piaca, amely mellett 25 milliárd dolláros forgalmával a new york-i tőzsde is csak egy apró kisegér. A devizakereskedés a 24 órás nyitvatartásnak, a rendkívül kedvező tranzakciós költségeknek, és a szépen trendelő árfolyamoknak köszönheti egyre növekvő népszerűségét.Tölts le egy díjmentes demószámlát, és kezdd el a gyakorlást! AlfaTrader - No dealing deskes forex kereskedés, kereskedjen közvetlenül a bankközi piacon2018. augusztus 07. 17:30Bokor u. 23-25 Irodaház, 1037 BudapestAmennyiben érdekel a kereskedés izgalmas világa, és lépezni szeretnéd magad, ajánljuk figyelmedbe A sikeres Kereskedő című könyvet, mely az alapoktól a stratégia építésig vezet.A fenti írás cégcsoportunk szolgáltatásának népszerűsítését szolgálja.