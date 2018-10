Dízelbotrány: 100 ezer Opelt hívnak vissza Németországban

Már 2015 végén talált a Német Közlekedési Minisztérium az Opel autóiban olyan szoftvert, amik bizonyos körülmények között csökkentették az autók károsanyag-kibocsátását, és amelyeket a minisztérium illegálisnak tartott. Akkor arra kötelezték az Opelt, hogy hívja vissza autóit, és módosítsák úgy a motorvezérlő szoftvert, hogy azok megfeleljenek az előírásoknak.A probléma csak az, hogy az Opelnél elhúzódtak a visszahívások, és eddig még csak az érintett Zafirák, Insigniák és Cascadák 70 százalékánál frissítették a szoftvert. Ráadásul idén év elején egy ötödik illegális szoftvert is találtak a német hatóságok az Opelekben, ez pedig már azt vonta maga után, hogy kötelező érvényű visszahívásra kötelezik az Opelt.Ma házkutatást is tartottak az időközben a francia PSA konszern által megvásárolt Opelnél, hasonló razziát egyébként már a Volkswagen-csoport márkáinál és a BMW-nél is tartottak.