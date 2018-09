Dőlnek a dominók a világban, mi eddig egész jól megúsztuk

Egyre nagyobb a kontraszt a világ befektetőinek iránytűként szolgáló amerikai részvényindexek és a feltörekvő piaci részvényindexek idei árfolyamalakulása között, mert miközben az amerikaiak egyre magasabbra kapaszkodnak, és egymás után döntik a csúcsokat, több feltörekvő piaci részvényindex kétszámjegyű mértékben veszített értékéből. A török és a kínai tőzsde már értékének közel ötödét veszítette el, de gyengén teljesít a chilei, a fülöp-szigeteki vagy az indonéz tőzsde is.

És akkor még nem beszéltünk a devizahatásról, a feltörekvő devizák többsége ugyanis jelentősen gyengült idén, az argentin peso több mint 100, a török líra 74, a brazil reál és a dél-afrikai rand közel 25 százalékot gyengült a dollárral szemben.

Ezért ha dollárban nézzük az indexek idei teljesítményét, akkor alaposan átalakul az összkép: dollárban nézve a vezető török és az argentin részvényindex az értékének már több mint felét elveszítette, a chilei, a brazil, a dél-afrikai és a kínai tőzsde pedig az értékének az ötödét dobta le magáról közel 8 hónap alatt.

A török tőzsde idén a leggyengébb láncszem, pedig az elmúlt évtizedek nagy sikersztorija volt, a legnagyobb török vállalatok részvényeit tömörítő BIST100 index idén év elejéig 20 év alatt több mint 60-szorosára emelkedett, a külföldi befektetők imádták az Európai Unióhoz ezer szállal kötődő, az unióba sokáig belépni kívánó, kelet és nyugat találkozásánál fekvő, remek demográfiájú ország részvénypiacát. Szóval, ha az idei gyenge teljesítményt nézzük, akkor egyrészt elmondható, hogy volt honnan esnie a tőzsdének, és ha nagyon távolról nézzük, akkor hunyorítva azt mondhatnánk, hogy még mindig emelkedő trendben van a BIST100. Azonban az idén januári csúcs óta közel negyedével csökkent az index értéke, és hiába áll közel egy évtizedes mélyponton a török részvények árazása, a vevők lassan térnek vissza a piacra. A részvényárfolyamok esése mögött általános hatásként egyrészt az áll, hogy az amerikai kamatemelések hatására megemelkedő amerikai állampapírhozamoknak a befektetésekre masszív elszívó hatásuk van a feltörekvő piacok felől, de a befektetők azért is kerülik a török eszközöket, mert a túlzott hitelezésre épülő, túlfűtött gazdasági növekedés sokak szerint fenntarthatatlan, a folyó fizetési mérleg hiánya magas, alacsony tartalékai és jelentős dollár-refinanszírozási igénye miatt Törökország rá van utalva a külföldi befektetők pénzére. Sokan a túlfűtött gazdaság jelentős lassulására számítanak, az elmúlt hónapokban pedig már a török devizaválság állt a befektetők fókuszában, a líra csak idén több mint 70 százalékot gyengült a dollárral szemben, ezzel párhuzamosan az infláció is elszállt, augusztusban közel 18 százalékon állt.

De nem csak rossz példákat tudunk mondani, miközben a török tőzsde saját devizában az értékének ötödét, dollárban nézve pedig értékének felét veszítette el idén, a katari tőzsde nagyon kilóg a sorból, idén már több mint 15 százalékot emelkedett, és itt még a helyi deviza gyengülése sem ad magyarázatot a jó teljesítményre, a katari riál ugyanis dollárhoz kötött. A helyi tőzsde szárnyalása elsősorban a külföldi befektetők vásárlásainak tudható be, idén augusztusig közel 1,5 milliárd dollárnyi tőke áramlott be a helyi részvénypiacra, ahol elsősorban a helyi ingatlan- és bankrészvények húzták felfelé a vezető részvényindexet, a QSI indexet. Tavaly júniusban Katar szomszédai, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom és Bahrein politika és gazdasági (szárazföldi, légi és tengeri) blokádot vezettek be az országgal szemben, az akkor megijesztette a külföldi befektetőket, a katari tőzsde is esett, mostanra azonban a QSI index magasabban áll, mint a blokád bejelentése előtt, a gazdaság pedig tovább erősödött, a befektetők fantáziáját egyrészt az mozgathatta meg, hogy hamarosan 100 százalékra emelhetik a külföldiek tulajdonszerzési limitjét a katari vállalatokban, de az olajár emelkedése és a 2022-es katari rendezésű labdarúgó-világbajnokság is a katari tőzsdére vonzotta a befektetőket.

A magyar tőzsde a feltörekvő piaci turbulenciákat eddig kifejezetten jól úszta meg, forintban idén csak közel 5, dollárban pedig 13 százalékot esett, és bár a feltörekvő piacokkal szembeni undor nyomás alatt tarthatta a hazai részvények árfolyamát, azért itthon egyedi sztorik is mozgatták a BUX árfolyamát. A Richter például azért esett több mint 20 százalékot (már 34 százalékos mínuszban is állt idén), mert rossz hírek érkeztek az egyik legfontosabb készítményével, az Esmyával kapcsolatban, amire hatalmas leírást hajtott végre a vállalat, ráadásul a román nagykereskedelmi leánycégének a működését is felfüggesztették, ráadásul az oroszországi értékesítés is rosszabban alakul, mint amire a menedzsment korábban számított. Egy másik fontos indexkomponens, a Magyar Telekom árfolyama közel 10 százalékkal került lejjebb, ami mögött egyrészt az osztalékfizetés áll, de a vállalattal kapcsolatban a befektetők valamelyest pesszimistábbá váltak, mivel a hazai távközlési piacon látható átalakulások (Digi-Invitel fúzió, Vodafone-UPC felvásárlás, Digi mobilpiaci terjeszkedés, Telenor új tulajdonosnál stb.) miatt sokan arra számítanak, hogy élesedik a verseny, ami szűkítheti a Telekom lehetőségeit. De nem csak a blue chipeknél, hanem a hazai kispapíroknál is látható nagyobb árfolyamesés, a Mészáros-részvényeknél a tavalyi nagy eufória után látszik nagyobb visszarendeződés.