Lejjebb került a Deutsche Bank árfolyama 2019.04.30 09:45

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump három gyermeke és az elnök hét cége pert indított hétfőn többek között a Deutsche Bank ellen is, így próbálva megakadályozni a Deutsche Bankot, hogy az elnök pénzügyi ügyleteit feltárni hivatott bizottsági idézésnek eleget tegyen. Április 15-én az USA képviselőházának két bizottsága több pénzintézet számára is idézést küldött, miután a bizottságok az elnök pénzügyi ügyleteivel kapcsolatban szerettek volna tisztábban látni. A Deutsche Bank árfolyama 1,5 százalékos mínuszban is járt ma reggel, majd a korábbi esés egy részét ledolgozva a Deutsche Bank árfolyama 0,5 százalékkal került ma lejjebb.