Donald Trump importvámjai nélkül is tetőzhetett a világgkereskedelem

Tetőzhetett a világkereskedelem

Nem Donald Trump tehet róla

Paul Donovan vélekedése szerint jelenleg nem a Donald Trump által javasolt szerény mértékű adóknak köszönhető a világkereskedelem tetőzése, mivel a kereskedelmi protekcionizmus -utalva ezen a ponton a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokra- emelkedést mutatott az elmúlt évek folyamán. A UBS Wealth Management közgazdásza szerint a ''peak trade'' érvelés a globalizáció strukturális módjának az elmúlt években irányadó megfordulásán alapul, és nem az amerikai elnök által múlt héten bejelentett importvámok jelentik a probléma forrását.A globalizációt eddig a nagy, határokon átnyúló ellátási láncok határozták meg, amelyekben a termékek előállításában különböző országok és társaságok vettek részt. Az így létrejött kereskedelmi eredmény GDP-arányosan minden ország saját gazdaságát gyarapította, emiatt az ellátási láncok növekedése ezen országok esetében a kereskedelem GDP-arányos bővülését hozta magával.Donovan szerint a robotizáció és a digitalizáció eredményei megnyitották az utat a hatékonyabb lokális termelés előtt, a közgazdász példaként a zenét emelte ki, összehasonlítva az egy évtizeddel ezelőtt megvásárolt CD-t, a napjainkban alkalmazott zeneletöltéssel. A közgazdász kiemelte, hogy míg korábban egy CD részei -a szellemi termék, és az adathordozó is- különböző helyekről származtak, addig manapság a szellemi termék egyetlen tranzakció segítségével megvásárolható, ezáltal csökkentve a GDP-ben a kereskedelem részarányát.A szakértő azt is hozzátette, hogy napjaink lokalizációja és a digitalizációja következtében a kereskedelmi háborúk már a múlt csatáit jelentik, a közgazdász mindemellett úgy véli, hogy a globális termékkereskedelem visszatérhet valamilyen régi ''birodalmi modellhez'', amelynek keretében a nyersanyagok importálása után azokat a fogyasztókhoz közel dolgozzák fel.A piaci szereplők a világkereskedelemben bekövetkező esetleges törés miatt aggódtak azután, hogy Trump elnök a múlt héten bejelentette, hogy vámokat vetne ki az acél- és alumíniumipari termékek amerikai importjára. A heves nemzetközi ellenkezést kiváltó lépés után az USA kereskedelmi partnerei is kereskedelmi válaszlépéseket helyeztek kilátásba.A UBS közgazdásza mindemellett olyan nyilvánvaló tényezőkre is felhívta a figyelmet, mint a politikusok növekvő protekcionizmusa, és a globalizáció növekedésének lassulása, amelyek veszélyt jelenthetnek a globális kereskedelemre. Donovan szerint a hosszú és komplex ellátási láncok erős érvet jelentenek a kereskedelem korlátozása ellen, azonban a szakértő azt is hozzáteszi, hogy a társadalom számára a szabadkereskedelem kérdését elmagyarázni sosem volt egyszerű feladat.A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szerint a globális áruforgalom 2016-ban mutatott 1,3 százalékos bővülése 2008 júniusa óta nem volt ilyen alacsony, míg ez az érték 2015-ben 2,6 százalékot tett ki. Mindemelett iparági beszámolók szerint 2009 óta több mint 7000 kereskedelmet hátráltató intézkedés született a világban, ezek közül több mint 1300 az Egyesült Államokból származik, az intézkedéseket pedig még jóval Donald Trump elnökké választása előtt hozták.