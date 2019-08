Donald Trump odacsapott a részvénypiacoknak

A tengerentúli tőzsdék a Fed szerdai kamatdöntését követő esés után a csütörtöki kereskedés első felében felpattantak, majd a részvénypiaci hangulatot Donald Trump Twitter-üzenete alaposan elrontotta, miután az amerikai elnök bejelentette , hogy szeptember 1-jétől mintegy 300 milliárd dollár értékű kínai árura vet ki 10 százalékos vámot, míg az elnök ezt követően elmondta, hogy elképzelhetőnek tartja ezen 10 százalékos vám esetlegesen 25 százalékosra emelését is Az elnök felrótta Pekingnek, hogy újra akarja tárgyalni a tervezett kereskedelmi megállapodást, valamint nem teljesítette a több amerikai agrártermék vásárlására tett korábbi ígéretét. Felpanaszolta azt is, hogy Kína nem állította le az amerikai kábítószerválságért rendkívüli mértékben felelős, opiát tartalmú szintetikus fájdalomcsillapító, a fentanil forgalmazását sem. Donald Trump csütörtöki bejelentése után nagyobb eséssel zárták a csütörtöki kereskedést a tengerentúli tőzsdék, a Dow 1,1 százalékos esése mellett az S&P500 0,9 százalékot esett.A tengerentúli részvénypiacok csütörtöki esése után Ázsiában is lejjebb kerültek a tőzsdék, míg a piaci szereplők Trump vámbejelentése mellett azt a hírt is rosszul fogadták, hogy Japán péntektől eltávolította Dél-Koreát a kedvezményezett kereskedelmi partnereinek listájáról. A Nikkei 2,1 százalékos esése mellett a sanghaji részvényindex 1,4 százalékot esett, míg a dél-koreai Kospi 0,8 százalékkal került lejjebb. Európában is nagyot estek a tőzsdék ma délelőtt, a milánói börze 2,1 százalékos esése mellett a CAC40 2,5 százalékkal került lejjebb, míg a német részvényindex 2,3 százalékkal került lejjebb.

A DAX index komponensei közül az autógyártók és autóipari beszállítók papírjait büntetik a leginkább a befektetők, míg a félvezetőgyártó Infineon részvényei 6,2 százalékot zuhantak.