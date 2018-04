Döntő lépésre készül Belgium, lekapcsolja atomerőműveit

A nagyobb ábráért klikk a képre! (Eurostat)

A döntés radikálisan átalakítaná a belga energiamixet, mivel az ország villamosenergia-ellátásának mintegy 51,7 százalékát hét nukleáris reaktorának termelésével fedezi, ami a világon a negyedik legmagasabb arány. Ennél nagyobb részben csak Franciaország (72,3%), Szlovákia (54,1%), valamint Ukrajna (52,3%) támaszkodik az atomerőművekre áramtermelésében; Belgiumot Magyarország követi a listán 51,3 százalékos atomenergia-súllyal.Az atomerőművek bezárásával párhuzamosan a belga kormány arról is döntött március végén, hogy több beruházást támogat és valósít meg a megújuló energiaforrások területén, különösen a tengeri szélfarmok fejlesztése formájában.A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében Belgium kimondottan jól teljesít:A megújuló energiaforrások emelésére vállalt célkitűzésének teljesülése viszont nem áll túl jól. Míg az országnak 2020-ra 13 százalékos megújuló energia részarányt kellene elérnie saját célkitűzése alapján, addig az Eurostat legutóbbi adatai szerint ez az arány jelenleg csak 8,7 százalék.A most elfogadott intézkedési csomagban a belga kormány azt is rögzítette, hogy az ország 2030-ig kitekintő nemzeti energiastratégiát alkot és fogad el 2019-re.Az országban 2002-ben már készült egy törvényjavaslat a témában, amely szerint új atomerőművet nem építenek az országban, a négy évtizedes élettartamot elért erőműveket pedig egymás után lekapcsolják 2025-ig. A javaslat azonban óvatosan közelített a problémához, és számos kitételt tartalmazott, amelyek az atomerőmű kivezetésének felfüggesztését indokolhatják.A mostani döntés egyik fő motivációja a Doelben és Tihange-ben működő reaktorokkal kapcsolatban elmúlt években felmerült problémák lehettek. Bár a két egység 2025 végéig terjedő működési engedéllyel rendelkezik, a reaktorokban 2013-ban felfedezett mikrorepedések, illetve az erőművek előrehaladott kora jelentős biztonsági aggályokat váltottak ki. Az egységeket 2013-ban 2015-ig bezárták, napjainkban azonban ismét működnek. Az ország közelmúltban életbe lépett Nukleáris Energia Stratégiája értelmében minden belgiumi lakos számára elérhetővé tették jódtabletták beszerzését egy nukleáris baleset esetére.