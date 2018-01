Döntött a magyar hivatal: nem védjegy a Rubik-kocka

Az ügy előzményeinek fényében a kedd délelőtti döntés idehaza nem váratlan. 2016 novemberében az Európai Unió Bírósága a főtanácsnoki indítvánnyal egyetértve hatályon kívül helyezte a Rubik-kocka formáját ábrázoló EU-védjegy lajstromozását megerősítő határozatot. Majd 2017 nyarán az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala előtt is hasonló döntés született a Rubik-kocka ügyében.A védjegyet még 1996-ban jelentette be a Rubik Ernővel együttműködő angol cég, a Seven Towns (a védjegy egy ún. három dimenziós védjegy, a Rubik-kockát ábrázolja). A német Simba Toys 2006-ban megtámadta a védjegyet, arra hivatkozva, hogy a kocka - miután elforgatható - olyan műszaki megoldást tartalmaz, amely miatt csak szabadalomként részesülhet oltalomban, de védjegyként nem.

A Seven Towns védjegybejelentése

Vissza a múltba

A mostani döntésével a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala törölte a védjegyet, mert a védjegytörvény értelmében ki van zárva a védjegyoltalomból a megjelölés, ha kizárólag olyan formából áll, amely a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges.Az 1974-ben Rubik Ernő által megalkotott találmány az egyik, ha nem a leghíresebb magyar találmány. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának összefoglalója szerint 1976. október 28-án tették közzé a RU0158 ügyiratszámú "Térbeli logikai játék" című szabadalmi bejelentést.A mérnök feltaláló egy strukturális probléma megoldása során alkotta meg azt a 26 különálló kis színes kockából álló logikai játékot, ami azóta meghódította a világot, s amit "bűvös kocka"-ként ismerünk. Rubik Ernő 1975-ben igényelte a kocka szabadalmaztatását, és 1977-ben kapta ezt meg. Még ennek az évnek a végén megjelentek nálunk az első Rubik-kockák és ezzel a játék önálló életre kelt. Ezt követően járványszerűen elterjedt az egész világon, és több országban az Év játéka lett az 1980-as években.Mindeközben a kockát, mint találmányt külföldön sehol sem védték le, közkincsnek számított külföldön.A teljes történet arról, hogyan jutott ide a leghíresebb magyar találmány szabadalma, itt olvasható.