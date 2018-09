Döntött a Volkswagen: egyre közelebb a Traton tőzsdei bevezetése

Döntenünk kellett a Traton tőzsdei bevezetésének következő lépéséről

Első lépésként a Traton vállalati formáját alakítják át részvénytársaságról Európai Társasággá, hogy ezzel is megkönnyítsék a tőzsdei bevezetést. Továbbá rövidesen kijelölik azokat a befektetési bankokat, valamint jogi képviselőket, akik segítik majd a vállalat tőzsdei bevezetését. Az IPO-ból, amelyre 2019 közepén kerülhet sor, több mint 6 milliárd eurós bevételt remélem a Volkswagen menedzsmentje.- jelentette ki Frank Witter, a Volkswagen csoport pénzügyi igazgatója. Majd hozzátette, hogy a véső döntést a tőkepiacok állapotától tették függővé. Ez magyarul annyit jelent, hogy akkor fogják tőzsdére vinni a Trantot, ha úgy ítélik meg, a befektetői környezet is kedvez a részvénykibocsátásnak.A tőzsdei bevezetésből több előnye is származna a Volkswagennek, egyrészt a tervezett növekedési stratégiájuk megvalósításához szükséges finanszírozás források megszerzése könnyebbé válna a jövőben. Másrészt azonnal rendelkezésre állna az IPO-ból befolyó jelentős összeg, amelynek felhasználásával felvásárolhatnák az amerikai kamiongyártót, a Navistart. A Volkswagennek ugyanis 2016 óta közel 17 százalékos részesedése van a vállalatban és tavasszal már arról beszéltek a németek, hogy nyitottak lennének a többségi tulajdon megszerzésére is.Egy ilyen lépésnek köszönhetően újabb fontos márkával bővülhetne a Traton portfoliója, amely jelenleg az MAN, a Scania, a Volkswagen Caminhőes e Ônibus és a RIO márkákat foglalja magába. Ezek a vállalatok közel 205 ezer járművet értékesítettek tavaly globálisan, amelyek 17 ország 31 üzemében készültek.