Vége a nagy boldogságnak 2017.12.06 22:00

Rövidesen zárás előtt beszakadtak az amerikai részvényindexek, mellyel leradírozták a napközbeni fölpattanásban elért hozamokat.

Úgy tűnik, az amerikai befektetőket is elérte a negatív hangulat, amit az eredményezett, hogy a Közel-Kelet vezetői sorra ítélték el Donald Trump döntését, melyben elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának. Európai országok, mint például Nagy-Britannia és Lengyelország is kifejezték egyet nem értésüket az amerikai elnökkel, sőt az EU-s vezetés is aggodalommal tekint a helyzetre.

Mindennek eredményeképpen

a Dow Jones -0,16%-os,

az S&P 500 -0,01%-os,

A Nasdaq pedig +0,21%-os árfolyamváltozással tért ma nyugovóra.

