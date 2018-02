Dráma a tőzsdéken - Ez még csak az első figyelmeztetés

Az elmúlt hetekben elindult, tegnap és ma begyorsult esés könnyen félrevezető lehet. Főként, ha valaki az elmúlt hetekben vásárolt longokban ül, akkor gondolhatja azt, hogy menekülni kell a részvénypiacokról, pedig ha egy kicsit hátrébb lépünk, könnyen belátható, hogy érett már egy nagyobb korrekció. Nézzük csak meg a Dow Jones havi grafikonját! A rali 2009 márciusi indulása óta értelmezhető korrekció nem volt, és bár a 2010-es és 2011-es, de főként a 2015-ös lefordulások igencsak ijesztőek voltak, távolabbról nézve csak átmeneti megingásoknak nevezhetjük őket.

A mostani esést hosszú ideje példátlanul nyugodt időszak, szinte visszaesés nélküli emelkedés előzte meg, ráadásul az elmúlt két évben elképesztően meredek volt már a részvénypiaci árfolyamok felfutása, vagyis csak idő kérdése volt, mikor jön egy nagyobb korrekció. Ezt támasztotta alá az is, hogy egyes indikátorok olyan extrém értékeket mutattak, amire korábban nagyon ritkán volt példa, elég csak megnézni a Dow Jones vagy az S&P havi RSI-jét, a 90 feletti érték jól mutatta, innen heves esésnek kell jönnie, a történelmi analógiák is ezt mutatták, meg is érkezett korrekció.És persze könnyű érveket állítani a zuhanás mögé, a sok esetben már inkább magas részvényárazások, az emelkedő kamatkörnyezet több csatornán keresztül kifejtett negatív hatásai, vagy a több szektort is érintő masszív diszruptív átalakulások könnyen megijeszthetik a befektetőket, akik közül sokan hatalmas profitra tehettek szert az elmúlt években, így egyrészt van mit veszíteniük, másrészt a kiszállás sem olyan fájdalmas. Ettől még szó sincs olyan helyzetről, mint a 2007-2008-as, a világgazdaság sokkal robosztusabb, a vállalati mérlegek sokkal ütésállóbbak, és a jegybankárok is kiismerték már a piacok működését, tudják, hogyan kell támogatni a tőkepiacokat, legfeljebb elmaradnak majd a kamatemelések, vagy újra beindítanak majd eszközvásárlási programokat. Ennek az egésznek jó vége lesz? Nyilván nem. De egyelőre nem úgy tűnik, hogy közel lennénk a végítélethez.Vannak figyelmeztető jelek? Bőven! Sok dolog túlságosan tökéletesnek tűnik a világban, a globális gazdasági növekedés magas, a munkanélküliségi ráta alacsony, a vállalati profitmarzsok több évtizedes csúcson, az infláció kordában van tartva (sok régióban nincs is), a lakossági fogyasztás szépen bővül, ennek megfelelően a részvénypiacok több évtizedes vagy történelmi csúcson, szóval van minek elromlania. Ráadásul globális kereskedelmi háború fenyeget, geopolitikai feszültségekből is van bőven.Szóval mit is látunk most a piacokon? A rali begyorsuló szakaszának teljesen logikus korrekcióját, ahol a "támadók" időlegesen felbátorodnak, a "védők" pedig valamelyest meggyengülnek, sokan bátran realizálnak profitot, azok pedig, akik az elmúlt napokban vásároltak, félve a nagyobb veszteségektől gyorsan menekülnek. Business as usual. Mert mi van akkor, ha innen még 10-15 százalékot esik a Dow vagy az S&P? Igen, az nagyon csúnya lesz. És igen, sokaknak nagyon fog fájni. De ha jön is még egy nagy kör lefelé, azzal is bőven az emelkedő trendben maradnak a fontosabb részvényindexek, a parti pedig folytatódhat, erre is sokan várnak, a közel 9 éves raliban nem kevés befektető maradt le a nagy profitról, ők alig várják már, hogy értelmes szinteken bevásárolhassanak.Egyelőre annyi történt, hogy megkaptuk az első figyelmeztetést. Olyan ez, mint amikor a buliban még nem kapcsolják fel a villanyt, de már nem szolgálnak fel alkoholt, és egyre többen érzik, ez a szórakoztató este is hamarosan véget ér. Elképzelhető, hogy lesznek még lejjebb a piacok, de sokan dörzsölik már a tenyerüket, hogy jóárasított részvényekből vásároljanak be, és elég valószínű, hogy látunk még magasabb csúcsokat. Miért? Mert a ralik jellemzően nem egyik pillanatról a másikra, egy nagy felhúzás után érnek véget, szivató körök mindig vannak. Egy dolog azonban biztos, érdemes nagy mozgásokra felkészülni!