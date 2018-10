Drámai visszaesés az európai autóeladásokban

Mi az a WLTP? 2017. szeptembertől új fogyasztási értékeket állapítanak meg az újonnan piacra lépő személygépkocsikra, amelyeket már az új WLTP-szabvány alkalmazásával állapítanak meg. A WLTP a Könnyű Gépjárművek Világszerte Összehangolt Teszteljárását (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) jelenti, és a gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának mérésére szolgáló új mérési eljárást ír le. A világszerte valós menetkörülmények között gyűjtött adatokra épülő eljárás a jövőben laborkörülmények között is hatékonyan segíti a valósághoz közeli autózás szimulációját. A WLTP nem csupán a különböző menethelyzeteket és sebességeket veszi tekintetbe a közúti közlekedésben, hanem a gépkocsik eltérő felszereltségi változatait és tömegkategóriáit is.



Az új teszt megváltoztatott menetciklust és szigorúbb tesztkörülményeket ír elő, egyebek mellett hosszabb mérési időtartammal és megemelt maximális sebességgel. A hidegindítást követően négy sebességtartományban - 60, 80 és 110 kilométer/óráig, illetve 130 kilométer/óra felett - zajlik a mérés a görgős próbapadon, többszöri gyorsítással és fékezéssel e fázisok során. A legnagyobb sebesség 10 kilométer/órával haladja meg az NEDC-ciklusét, de a mintegy 47 kilométer/órás átlagsebesség is egyértelműen magasabb (eddig 33 kilométer/óra volt). A tesztkamra hőmérséklete 23 Celsius fok, míg az NEDC során eddig 20-30 Celsius fok volt. A teljes WLTP-menetciklus mintegy 30 percet vesz igénybe, az NEDC ezzel szemben mindössze 20 percig tartott. A mérési táv 11 helyett 23 kilométer, vagyis több mint a duplájára nőtt. Az NEDC rendszerétől eltérően a WLTP egyes extrafelszereléseket is tekintetbe vesz a jármű tömege, aerodinamikai adottságai és energiaigénye (készenléti állapot áramfelvétele) tekintetében. Az elektromos áramot igénylő extrafelszerelések - mint a légkondicionáló berendezés vagy az ülésfűtés - a tesztfolyamat során továbbra is kikapcsolva maradnak.



A WLTP az új Euro 6c- és 6d-TEMP előírások részeként 2017. szeptember 1-én lépett életbe az új modellekre vonatkozóan, és 2018. szeptember 1-től az összes regisztrált új járműre érvényes.



Alaposan visszaesett az európai autóértékesítés szeptemberben, ami nem véletlen: a 2018. szeptember 1-től minden regisztrált új járműre érvényes, az üzemanyag-fogyasztási és a károsanyag-kibocsátási értékek megállapítására szolgáló új nemzetközi szabványra (WLTP) a vártnál jóval nehezebben készültek fel a gyártók, több száz modellvariációt kellett levizsgáztatniuk relatíve rövididőn belül, ami több autógyártónak komoly nehézségeket okozott. Több száz autómodellre nem tudták megszerezni a gyártók a forgalomba hozáshoz szükséges engedélyt, emiatt több gyártó a termelés korlátozására kényszerültek, sok modell egyáltalán nem volt elérhető Európában, nagyrészt ennek tudható be a szeptemberi értékesítés visszaesése.Csupán 3 olyan márka volt, amelyik növelni tudta szeptemberben az eladásait az Európai Unióban, a Jaguárnál 37,8, a Kiánál 4,3, a Volvonál pedig 3,1 százalékos volt a növekedés, de ők csak a kivételek. A teljes piac közel negyedével zsugorodott, a márkacsoportok közül a legnagyobb vesztes a Volkswagen volt, amelynek közel lefeleződtek (!) az eladásai, a Fiat/Chrysler értékesítése harmadával csökkent, a Renault-csoportnál 27 százalékos volt a visszaesés, a Nissan eladásai 44 százalékkal estek.Ha az egyes márkákat nézzük, akkor a Volkswagen-csoport almárkái állnak a lista végén, a Porsche eladásai 67 (!) százalékkal, az Audié 60 százalékkal, a Volkswagené 52 százalékkal zuhantak, ehhez képest a Seat 32 százalékos és a Skoda 29 százalékos visszaesése egészen baráti.A prémium autógyártók között a BMW eladásai csupán 7 százalékkal estek vissza az EU-ban, a Mercedesnél 12, az Audinál 60 százalék volt a visszaesés. Miközben BMW-ből és Mercedesből közel 80 ezer darabot adtak el szeptemberben, Audiból kevesebb mint 32 ezret.

A Volkswagen-csoport eladásainak masszív visszaesésével idén szeptemberben a PSA-csoport feljött az első helyre, a franciák 202, a németek csak 178 ezer autót adtak el.

Az év eleje egyébként annyira erős volt, hogy 2018 eddigi 9 hónapjában a gyenge szeptemberrel együtt is 5 százalékkal nőttek az eladások az unióban, a Volkswagen-csoport a masszív szeptemberi visszaeséssel együtt is a piaccal együtt tudott nőni, a PSA-csoport eladásaiban a nagy ugrást az Opel megvásárlása okozza. A prémium gyártóknál a kiemelkedően erős 2017 után idén mindhárom nagy német gyártó eladásai visszaestek, a BMW 2, az Audi 4, a Mercedes pedig 5 százalékkal kevesebb autót adott el.

Az első 9 hónap alapján még mindig a Volswagen-csoport a piacvezető, közel 3 millió autót adtak el, miközben a PSA-csoport közel 2, a Renault-csoport pedig 1,3 millió autót értékesített.

Csupán 2 országban, Bulgáriában és Horvátországban emelkedtek szeptemberben az eladások, mindenütt máshol estek, az unióban 24 százalékkal, Romániában pedig 73 százalékkal.