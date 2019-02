Drónokkal leltározik az IKEA Magyarországon

Az IKEA az online kereskedelemmel járó bővülő igények kielégítésére olyan digitális megoldásokon dolgozik, melyek a vásárlást kényelmesebbé és gyorsabbá tehetik. A jelenlegi áruházi folyamatokat ehhez mérten kell megújítani, melynek egyik lépése a drónvezérlésű leltározás lehet. Ennek köszönhetően az áruházak raktáraiban, a magasban tárolt nagyobb méretű termékek, például konyhai és nappali berendezések elérhetőségéről valós időben kaphatnak információt a vásárlók. Ez azért is kiemelt fontosságú, mert ezek a termékcsoport az IKEA legnépszerűbb termékei, a tavalyi pénzügyi évében a svéd lakberendezési vállalat 17 470 konyhát és 37 666 kanapét értékesített.Az Aeriu Inventory a kereskedelmi forgalomban kapható drónokra optimalizált szoftver, ami nagy raktárakban is lehetővé teszi a leltározást. Fenntartható, hiszen nem szükségesek a nagy energiaigényű targoncák. Gyorsabb és pontosabb, mint a jelenlegi manuális raktár-ellenőrzési folyamat, így csökkenthető a targoncás munkaerő igénye a leltári folyamat során. A két vállalat hosszú távú célja egy teljesen a technológia által vezérelt rendszer kifejlesztése, ennek jelenleg is tart a tesztidőszaka.Az innovatív együttműködés egy olyan spontán közös gondolkodás eredménye, ahol a Design Terminal által mentorált Aeriu valós környezetben tudja kipróbálni és fejleszteni az ötletét, az IKEA magyarországi áruháza pedig egy, a lakberendezési vállalat igényeire szabott megoldást kap kézhez, amit az áruházi dolgozók is használnak.