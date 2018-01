Dühös embereket és átláthatatlan céghálót hagyhat maga mögött a magyar sikercég

Lépnie kellett a GVH-nak

A GVH-nak a jelenleg rendelkezésre álló információi alapján a személyszállításra vonatkozó kereskedelmi gyakorlatát az Orangeways márkanév alatt tevékenységet folytató cégek kizárólag a honlapon keresztül folytatják, utazási irodákon keresztül már nem valósítanak meg erre vonatkozó kereskedelmi gyakorlatot

Otthagyott utasok, törölt járatok, beragadt pénz Az Orangeways tevékenységének beszüntetésére utal az is, hogy a cég a Facebookról is eltűnt. Továbbra is működik viszont több mint 600 taggal



A jegypénztárban hónapok óta nincs senki, de akik chargeback eljárást szeretnének indítani, azoknak javaslom először tegyenek bejelentést az NKH-nál valamint a Fejlesztési Minisztériumnál/Kormányhivatalban, ugyanis sokkal nagyobb az esély a kiutalásra ha van valami hivatalos végzés.



(...)Én is szintén károsult vagyok 2 barátnőmmel együtt. Áprilisban mentünk volna busszal Krakkóba, megvásároltuk a jegyeket, boldogok voltunk. Az út előtt kaptunk egy emailt, hogy a buszjáratot törölték és elnézést kérnek a kellemetlenségért. B-tervet kerestünk. Megvásároltuk a vonat jegyeket, az út 12 órás volt.... Nagyon jól éreztük magunkat kint.

Haza jöttünk és elkezdtük a szervezkedést, hogy visszakapjuk a pénzünket. Írtunk emailt a társaságnak, amire nem válaszoltak. Több hónapon keresztül hívogattuk őket telefonon. Még annyival sem tiszteltek meg bennünket, hogy felvegyék a telefont. Küldtünk vagy száz emailt, mire egyre végre kaptunk választ. Addig eljutott a dolog, hogy küldjük el a buszjárat számát és a bankszámlaszámunkat. Na most megint eltelt kb 2hónap és még mindig nem érkezett meg az ígért összeg (...)



(...)Barátommal mentünk volna Bécsbe, és sajnos erről a mizériáról a jegyvétel előtt nem hallottunk, megvettük hát oda-vissza két főre a jegyeket, ott voltunk az indulási helyen az indulás időpontjában, de nem jött semmi. Később se, az a busz soha nem érkezett meg. Visszafele szintúgy ez volt a helyzet, semmi értesítés még csak járattörlésről sem, egyszerűen nem jött a busz. Sokszor próbálkoztam hívni őket telefonon, de ügyfélfogadási időben is csak a géphang szólt bele, soha nem vették fel ténylegesen a telefont (...)



(...)A férjemmel Erdélybe akartunk menni, így megváltottam mindkettőnknek vissza is. Ez 23600 Ft volt. Az indulási helyszín miatt felhívtam őket, amikor közölték, hogy törölve van minden járat. Ha nem hívom őket, talán még most is ott várjuk a buszindulást este 9-kor. Nekem is ki kellett várni a 90 napot, majd nem történt semmi. Telefonon beszéltem velük, majd emailen is, és kérték, küldjem el a jegy kivonatát emailben. Mindent elküldtem, és nem történt semmi. Szabadkoztak, most átállás van új rendszerre és ez időbe telik, majd elkallódott a papírom, de már továbbították a pénztárhoz, de az utalás több hetet igénybe vesz, stb. Ez így megy már több, mint egy éve. és tehetetlen vagyok, a pénzem odavan (...)



Sajnos mi is megjártuk az Orangeways-el.28-án pénteken kivettek minket Krakkóba,de vasárnap már nem jött busz értünk. Fél háromkor indult volna vissza elvileg. Egy másik busztársasággal jöttünk haza ami éjfélkor indult. Ma felhívtam az Orangeways-t, elnézést kértek,és persze ígéretet tettek a jegy visszafizetésére...



(...)A mai napon reggel 10 órakor vettem egy buszjegyet Budapest - Bécs útvonalon a 15:30as járatra. Indulás előtt fél órával felhívtam őket, hogy honnan megy pontosan a népligetből, mert valószinű pont el fogom érni. A hölgy erre közölte, hogy múlt hét pénteken törölve lett az összes járatuk, és nem tudják hogy vehettem meg ma a jegyet, bár látja a foglalásom, az informatikusaik biztosan elfelejtették letiltani a foglalásokat(...)

Évekig engedély nélkül szállítottak utasokat?

a felszámolás alatt lévő Pivot-Consulting Kft.,

a végrehajtás alatt lévő West-Block Zrt. (korábbi nevén Orangeways Közlekedési Hálózatok Holding Zrt.),

a kényszertörléssel és működéstől való eltiltással sújtott Orangeways Hungária Kft.,

és a RÁ-BA Projektmenedzsment Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

A legfontosabb, hogy a hatóság megítélése szerint alaposan feltételezhető, hogy a vizsgált cégek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósítottak illetve valósítanak meg a fogyasztókkal szemben .

. A rendelkezésre álló adatok szerint a vállalkozások egyebek mellett nem rendelkeznek az ágazati jogszabályok által megkövetelt engedélyekkel . A cégek ugyanis azt a benyomást keltik, hogy az Orangeways rendelkezik a nemzetközi autóbuszos személyszállítási piachoz való hozzáféréshez szükséges nemzetközi engedélyekkel.

A cég azt a hamis látszatot kelti a fogyasztókban, hogy menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatást végez, a rendelkezésre álló adatok alapján azonban megállapítható, hogy az Orangeways hálózatban kizárólag különjáratokkal történt a szolgáltatás. ez azért problémás, mert a különjáratok esetében egyes esetekben korlátozottabbak a fogyasztók jogai. A fogyasztók a weboldalon elérhető információk nyomán valótlan tájékoztatást kapnak az érintett járatok menetrendi jellegéről. vagyis hiába szerepelt a menetjegyeken a "charterjárat" kifejezés, a hatóság szerint az Orangeways szolgáltatása valószínűleg az engedélyköteles menetrendszerinti személyszállításnak minősült, mivel az utasokat meghatározott időközönként, meghatározott útvonalon, előre meghatározott megállóhelyeken felvéve és kitéve szállították.

A GVH feltárta, hogy a megrendelt menetjegyek árának kiegyenlítése a Pivot-Consulting Kft. közreműködésével történt meg, így a cég szintén közreműködött a személyszállítási szolgáltatásban. Ezzel a baj csak annyi, hogy a nyilvántartások alapján sem a Pivot-Consulting, sem pedig tulajdonosa, az Orangeways Magyarország Közlekedési Megoldások Zrt. nem rendelkeztek a szükséges nemzetközi engedélyekkel. Sőt, a Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztatása szerint a két cég egy átmeneti időszakot kivéve soha nem is rendelkezett a nemzetközi működéshez szükséges engedélyekkel , vagyis vélhetően évekig enélkül működtek.

A hatóság szerint a szolgáltatásban szintén közreműködő Orangeways Hungária Kft. szintén nem rendelkezik a kötelező engedélyekkel .

A GVH megállapította azt is, hogy a járatok pontos indulási helyével kapcsolatban a fogyasztók nem kaptak megfelelő, egyértelmű tájékoztatást , mely a szolgáltatás igénybevételét a fogyasztók számára megnehezítheti.

További kifogás volt, hogy a www.orangeways.com honlapon a hálózatot üzemeltető vállalkozások neve, elérhetősége, főbb cégadatai nem jelennek meg, így azon nincs arra utaló információ, hogy a weboldal üzemeltetéséért mely vállalkozás tartozik felelősséggel.

Ki áll a cégek mögött?

Az OrangeWays Közlekedési Hálózatok Holding Nyrt gazdálkodása az éves beszámoló kiegészítő mellékletének általános részében foglaltak szerint tevékenységet nem végzett 2015 évben sem. 2016 évben vizsgálatunk lezárásáig a társasággazdasági tevékenységet továbbra sem folytatott, árbevételt nem realizált. Mindezek alapján a vállalkozás folytatásának elve kérdésessé vált

A társasággal szemben egyébként tavaly az NHB Növekedési Hitelbank és a NAV is végrehajtást kezdeményezett, majd 2017 októberében felfüggesztették az adószámát.

December végén jelentette be a GVH , hogy ideiglenes intézkedés keretében megtiltja www.orangeways.com honlapon a személyszállításra vonatkozó kereskedelmi gyakorlat folytatását. Azóta az oldal ugyan elérhető, viszont jegyet vásárolni valóban nem lehet, mert folyamatosan hibaüzenet fogadja a látogatót.A mostanihoz hasonló ideiglenes intézkedésre eddig ritkán volt példa, csak kirívóan súlyos jogsértés esetén alkalmazza a GVH. A december végén megjelent határozat indoklása szerint most azért volt szükség erre a lépésre, hogy a jelenleg is folyó vizsgálat alatt is megakadályozzák a további jogsértést.- válaszolta a Portfolio kérdésére a GVH. Vagyis a honlap működésének ellehetetlenítése a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem tud tovább működni ebben a formában a szolgáltatás.A hatóság hozzátette: most úgy látják, hogy a szolgáltató eleget tett a tiltásnak, vagyis beszüntette tevékenységét. Ha ezt nem lenne hajlandó megtenni, akkor a GVH akár végrehajtást is kezdeményezhetne a cégek iránt.A GVH-vizsgálat egy ügyfélpanasz alapján indult 2016 novemberében, és, a jelenlegi határidő 2018. február 14. Amíg nincs végleges lezárás, addig viszont. Ugyanígy a vizsgálat lezárásakor szabhat majd ki bírságot a versenyhivatal, ennek összege legfeljebb az érintett cégek árbevételének 10%-a lehet. Ha a vállalkozásnak a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételéről nem áll rendelkezésre hitelesnek tekinthető információ, a bírság maximumának meghatározásakor az utolsó hitelesen lezárt üzleti év árbevétele az irányadó.2011 óta összesen nyolc panasz érkezett az Orangeways szolgáltatásával kapcsolatban a GVH-hoz, korábban egy esetben már indítottak eljárást, amit le is zártak 4,45 millió forintos bírsággal - válaszolta kérdésünkre a versenyhatóság.Ha a cégjegyzékben rákeresünk az Orangeways nevére, akkor összesen huszonhét olyan gazdasági társaságot találunk, melyek nevében szerepel, vagy valamikor szerepelt a márkanév. Egy részük azóta nem működik, felszámolás alatt áll, vagy felfüggesztették az adószámát. Most elsősorban azzal a négy céggel érdemes foglalkozni, melyekre a GVH decemberi határozata vonatkozott:Már ebből is látszik, hogy. Most a GVH is súlyos megállapításokat tett indoklásában azzal kapcsolatban, miért volt szükség a szolgáltatás betiltására:Az Orangeways több mint tíz évig működött, fapados busztársaságként indult, de később más területek felé is próbált nyitni. Piacra dobták például saját energiaital-márkájukat, illetve szállodák üzemeltetésébe is belevágtak. Az első években pénzügyi befektetőként a milliárdos Kedves Ferenc állt a cég mögött, majd ő 2011-ben kiszállt. Az operatív vezető Kovács Miklós volt, aki még tavaly nyáron is azt ígérte , hogy átszervezik a cégcsoportot és friss tőkét vonnak be. Az elmúlt években többször kacérkodtak a tőzsdei bevezetés gondolatával is, erre utal, hogy az Orangeways Közlekedési Hálózatok Holding cégformája egy ideig nyilvános részvénytársaság volt.A most vizsgált cégek közül a Pivot-Consulting végezhette az érdemi működtetést, erre utal, hogy a legutóbbi beszámoló szerint. A társaságnak már tavaly májusban le kellett volna adnia 2016-os üzleti beszámolóját is, ezt azonban azóta sem tette meg. A társaság tavaly november óta felszámolás alatt áll.A West-Block Zrt. (korábban Orangeways Közlekedési Hálózatok Holding Nyrt.) ennél is érdekesebb: a cégnek, jelenleg végrehajtás alatt áll. A Kovács Ferenc Gábor vezérigazgató által irányított társaság jegyzett tőkéje jelenleg 100 millió forint, de ezen a téren zajlottak érdekes változások. 2015-ben ugyanis 2,4 milliárd forintot rendkívüli ráfordításként elszámoltak, mivel egy korábban apportált üzletrészt az immateriális javak közül a tartós részesedések közé soroltak át. Ezzel az átsorolással egyidőben 2,3 milliárd forinttal 4,8 milliárdra emelték a jegyzett tőkét friss tőkebevonással. Ezt követően a Magyar Narancs korábbi cikke szerint alig 10 hónappal később kivettek 4,7 milliárdot a cégből, veszteségrendezés címén 100 millió forintra csökkentvén a társaság tőkéjét.- állapította meg a cég könyvvizsgálója 2016-ban.További érdekesség, hogy 2015-ben a Kovács Miklós Gyula és Kovács Miklósné mellett, csak annyi derül ki a cég beszámolójából, hogy képviselőként Kovács Miklós György járt el a nevében.A cégek közül a RÁ-BA Projektmenedzsment Zrt. az egyetlen problémamentes, a GVH vizsgálata szerint ez a társaság végzi a honlap adatkezelését. A cég eddig csak 2016-ra adott le beszámolót, melyből kiderül, hogy kevesebb mint 2 millió forintos árbevétel mellett 400 ezer forintos veszteséget tudtak felmutatni. Viszont a személyszállításra vonatkozó engedéllyel ez a cég sem rendelkezik. A társaság tulajdonosa és igazgatója jelenleg Jángli Péter Tamás a cégjegyzék szerint.