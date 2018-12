Duplázódó profitra számít a Masterplast 2021-re

Az idei évet várhatóan mintegy 98 millió eurós árbevétellel zárja majd a Masterplast Nyrt., ami 10 százalék körüli bővülést jelent az egy évvel korábbihoz képest, és jelentősen felülmúlja a vállalat terveit. Szintén a vártnál nagyobb mértékben bővülhet a társaság adózott eredménye, ami 2018-ban elérheti a 3,2 millió eurót, közel ötödével túlszárnyalva a tavalyi nyereséget.Az európai építőiparban tapasztalható pozitív trendek kedvező hatással vannak a Masterplast forgalmára is. Ezen tényezők alapján, a Masterplast Nyrt. középtávú, 2021-ig tartó előrejelzésében évente átlagosan több mint 8 százalékos bevétel növekedéssel számol. Az EBITDA eredmény jövőre várhatóan mintegy 20 százalékkal bővül majd, és a következő két évben is tizenöt százalék körüli növekedés várható ebben a mutatóban. A kedvező gazdasági környezetnek, a folyamatosan bővülő és egyre hatékonyabb termelésnek köszönhetően a társaság 2021-re már 124 millió eurós bevételt prognosztizál, míg az adózott eredmény elérheti 6 millió eurót, vagyis a 2018-ra várható profit közel duplája lehet.A vállalat az elmúlt időszakban megvalósított, többmilliárd forintnyi beruházással - csak a szabadkai üzem fejlesztésére több mint 15 millió eurót költött a cég - nem csupán a kapacitását növelte, de tudatosan törekedett arra is, hogy még hatékonyabbá tegye működését. A szabadkai üvegszövet gyártó beruházás második, 6,7 millió eurós szakasza lezárult, aminek köszönhetően az üzem termelési kapacitása már 100 millió négyzetméter. Az új berendezéseknek köszönhetően számottevő mértékben növekedhet majd a gyártási hatékonyság a létesítményben. A fejlesztés lehetőséget teremt a termékportfólió bővítésére és a speciális vevői igények kielégítésére is.A kapacitásnövelést és a hatékonyabb termelést maximálisan szem előtt tartva valósította meg a Masterplast a legújabb, 502 millió forintos beruházását is a káli extrudált polietilént (habfólia) gyártó üzemében. A 251 millió forintnyi állami támogatást is elnyert projekt keretében az Ipar 4.0 szintet képviselő technológiai és infrastrukturális fejlesztést hajtott végre a társaság. A beruházásnak köszönhetően a káli üzem termelési kapacitása megkétszereződik, tovább javul a termékminőség, illetve nő a termelési hatékonyság is a gyárban."A szigorodó energetikai előírásoknak, a növekvő környezetvédelmi tudatosságnak, a kormányzati és uniós szintű támogatásoknak köszönhetően kedvező gazdasági környezetben dolgozhatunk és azzal számolunk, hogy a közeljövőben is érvényesülnek a pozitív tendenciák. A termelési kapacitásunk és hatékonyságunk növelésével, a folyamatos innovációval és beruházásokkal, illetve a vállalati működés további optimalizálásával kihasználhatjuk a most tapasztalható konjunktúrát" - mondta el Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnöke a cég idei eredményeit és középtávú terveit bemutató mai sajtótájékoztatón.

A kedvező gazdasági környezet kínálta lehetőségek kiaknázása érdekében szervezeti változtatásokat is végrehajtunk, hogy még hatékonyabb legyen a működésünk. Céljaink között szerepel a decentralizált üzleti modell megerősítése, a leányvállalatainknál a piacfókuszú működés előtérbe helyezése, valamint az eredménytermelő képesség fokozása

A következő években várható jelentős fejlődésnek köszönhetően számottevő mértékben bővülhet a Masterplast Nyrt. által fizetett osztalék. A társaság jelenlegi osztalékpolitikája szerint az adózott eredmény 50 százalékáig történhet osztalék fizetés, azonban ez a szint az iparági környezet, a jövőbeli beruházások és a működés tőkeigényének függvényében változhat. A Masterplast prognózisa szerint az idei eredmény után jövőre várhatóan részvényenként akár 34 forintos osztalékot fizethet majd a társaság, azonban 2021-re ez az összeg közel duplájára, részvényenként 66 forintra nőhet.- közölte Nádasi Róbert, a cég augusztusban kinevezett vezérigazgatója.