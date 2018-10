Durva párhuzamot vontak a Tesla és a Lehman Brothers között

Tesla, Lehman és az aggasztó párhuzamok

A jövedelmező kritika

A Greenlight Capital vezére, aki már a Lehman Brothers 2008-as csődje előtt figyelmeztette a piaci szereplőket a pénzintézet alultőkésítettségére, most arra hívta fel a befektetők figyelmét, hogy a Tesla hasonló úton halad előre. David Einhorn az elektromos autógyártó és a Lehman Brothers közötti hasonlóságat emelte ki, miután Einhorn szerint a Tesla a néhai befektetési bankhoz hasonlóan a problémák elkendőzése mellett kitér a kritikák elől.A Lehman Brothers az Egyesült Államok negyedik legnagyobb befektetési bankháza volt, mielőtt 2008. szeptemberében össze nem omlott. Einhorn a hedge fund befektetőinek küldött levelében arról írt, hogy a Lehman fenyegette a shortosokat, a cég visszalépett a tőkeemelés lehetőségétől, a bank vezetői pedig a cég tőzsdéről való kivezetését is meglebegtették. Hónapokkal később azonban a társaság részvényesei, hitelezői, alkalmazottai és a gazdaság egésze fizette meg a bankház meggondolatlanságát, ami végül a cég csődjéhez vezetett. Einhorn szerint ugyanakkor mindez elkerülhető lett volna, ha a hatóságok időben fellépnek a Lehman ellen.Einhorn kiemeli, hogy a Lehman esete és a Tesla között sok a hasonlóság, 2013-ban a Tesla működése az ellehetetlenülés szélére sodródott, miután a vevők a Model S-re fizetett előlegek ellenére sem tudták átvenni járműveiket. A Tesla pénzügyi tartalékai kritikus szintre csökkentek, a Tesla vezére pedig titokban a megpróbálta eladni a céget a Google-nak.Einhorn szerint Elon Musk ahelyett, hogy őszintén megosztotta volna a problémákat a cég részvényeseivel, inkább blöff segítségével szabadult ki a szorongatott helyzetéből, amelynek végül semmilyen jogi, szabályozói vagy piaci következménye nem lett. A Tesla végül túllendült a krízisen, Muskot pedig hősként ünnepelték a blöffje után. Einhorn szerint mindez felbátorította Muskot, hogy még inkább megtévesztő módon járjon el a későbbiek folyamán.Az ismert hedge fund menedzser kritikája pedig nem minden alap nélküli, miután Elon Musk nemrég megegyezett az amerikai tőzsdefelügyelettel (SEC), azt követően, hogy a hatóságok szerint Musk augusztusi, a Tesla tőzsdéről történő kivezetését bejelentő Twitter-üzenetében szándékosan vezette félre a cég részvényeseit. Bár a megállapodás értelmében vaskos büntetés kifizetése mellett Musknak az elnöki posztjáról le kellett mondania, ugyanakkor a vezérigazgatói pozícióját megtarthatta. Musk azonban tovább feszítette a húrt, miután a múlt heti Tweetjében ''Shortosokat Gazdagító Bizottságnak'' titulálta az amerikai tőzsdefelügyeletet.Einhorn azon a véleményen van, hogy végül a Tesla esetében fény derül az igazságra és Elon Musk instabil viselkedése is arra vezethető vissza, hogy az elektromos autógyártó vezére érzi, fogytán az ideje. A befektetési guru úgy látja, hogy Musk mindent elkövet annak érdekében, hogy felmentsék pozíciójából, ezáltal kerülve el a felelőségre vonást. Einhorn szerint az önkéntes távozás Musk számára nem opció, mivel ebben az esetben később már nem védheti magát azzal a kritikával szemben, hogy miért köszönt le posztjáról ahelyett, hogy megoldotta volna a cég problémáit.Bár Einhorn korábban gyakran kritizálta a Teslát, mindemellett azonban érdemes kiemelni, hogy a hedge fund menedzser ezúttal pozícióból beszélt, miután a Greenlight Capital legjövedelmezőbb short pozíciója éppen a Tesla részvényeihez volt köthető a harmadik negyedévben. A Greenlight mindezek ellenére is nehéz évet tudhat maga mögött, az alap csak a harmadik negyedévben 9,1 százalékot bukott, míg az idei évben összesen 25,7 százalékos veszteséget könyvelhettek el a Greenlight befektetői, miközben az amerikai részvényindexek idén összességében emelkedtek, az S&P500 péntekig bezárólag közel 8 százalékkal került feljebb.