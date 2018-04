A kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggodalmak alaposan elrontották a hangulatot az európai tőzsdéken, a hét harmadik napját mérsékelt emelkedéssel kezdő BUX sem tudja kivonni magát az általános piaci hangulatromlás alól, a magyar tőzsde 387 pontos esés mellett 1 százalékos mínuszban jár. A borús hangulatban a stagnáló Magyar Telekom kivételével esnek a blue chipek is, az OTP 0,9, a Richter 1, míg a Mol részvényei 1,6 százalékos esést mutatnak.

Durvul a kereskedelmi háború, zuhan a szójabab 2018.04.04 11:05

Lefordultak az európai tőzsdék, a befektetők a globális kereskedelmi háború miatt aggódnak, a piaci hangulatromlás azonban a határidős szójabab árfolyamára is rányomta bélyegét, miután az amerikai importvámokra válaszul a kínai fél is további lépéseket tett. A kínai pénzügyminisztérium szerdai válaszában 50 milliárd dollárnyi amerikai termékre vetett ki 25 százalékos importvámot, többek között a szójababra, a kukoricára, a cukornádra és a gyapotra is. A határidős szójabab jegyzése 5 százalékos zuhanást mutat szerda délelőtt.