Ébresztőt fújt az autógyártóknak a kínai autóipari mágnás

Azt, aki nem lép ki a saját világából, fel fogják falni a nagyok. A jövő nyertesei azok közül kerülnek ki, akik megosztják egymással erősségeiket

Akik készek egymással együttműködni a márkáikban használt digitális platform kidolgozásában, azok lesznek a jövő letéteményesei

Li Shufu a Geely (Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd) elnöke az idén februárban vásárolta fel a Daimler AG részvényeinek 9,69 százalékát, és ezzel a német autóipari konszern legnagyobb részvényesévé vált. A kínai autóipari befektető szerint a hagyományos autógyártó cégeknek "fel kell ébredniük", és a technológiai ismeretek megosztására kell átállítaniuk üzleti modelljüket annak érdekében, hogy a jövőben is elfogadható bevételt és nyereséget termelhessenek.- figyelmeztetett cikkében Li Shufu.A Daimler Li Shufu tulajdonosként megjelenése óta tett is már lépéseket elektromos járműtechnológiai együttműködésének elmélyítése felé régóta meglévő kínai partnerével, a BAIC Group autógyárral: a Mercedes-Benz négy százalékos részesedésre tett szert a BAIC egyik vállalkozásában. A kínai autóipari mágnás európai terveiről annyi vált ismertté az elmúlt hónapban, hogy a Volvo belgiumi Ghent üzemében kezdené meg jövőre a középkategóriás márkának szánt Lynk & CO modellek gyártását.Li Shufu 2010-ben vásárolta meg a svéd Volvo Car Group autógyár többségi részesedését a Ford Motor konszerntől, majd 2013-ban a londoni fekete taxikat gyártó London Taxi Company vállalatot szerezte meg, amely azóta már elektromos fekete taxikat gyárt a londoni közlekedés számára. A kínai befektető tavaly a brit Lotus sportkocsival bővítette márkagyűjteményét, és a második legnagyobb részvényessé lépett előre a Volvo AB teherautó gyárban is.- szögezte le Li Shufu, megjegyezve, hogy a globális méretgazdaságossági előnyök mellett persze garantálni kell a márkák és a vállalatirányítás függetlenségét is.