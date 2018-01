Eddig bírta a hurrikán sújtotta áramszolgáltató

A PREPA nehéz teherré vált az emberek számára, akik a rossz szolgáltatások és a magas költségek áldozatai lettek. Amit ma tudunk, az az, hogy a társaság nem működik és képtelen a jelen formában tovább üzemelni

A terv szerint a társaság piacképes eszközeit már a következő napokban elkezdik értékesíteni azoknak a vállalatoknak, amelyek át fogják alakítani a rendszert egy modern, hatékony és kevésbé drága szisztémává. Az eladósodott PREPA értékesítése várhatóan 18 hónapot fog igénybe venni.- fogalmazott az Egyesült Államok társult államának kormányzója, Ricardo Rossello.A kormányzó hétfői bejelentésére gyakorlatilag közvetlenül azelőtt került sor, hogy a szigetország villamosenergia-piaci hatóságának be kellett volna nyújtania a Maria hurrikán pusztítása miatt felülvizsgált új költségvetést. A bejelentés hatására a benyújtási hatásidőt két héttel meghosszabbították.A közel 5-ös erősségű vihar tavaly szeptember 20-án sújtott le Puerto Ricóra, porig rombolva a szigetország villamosenergia-rendszerét. A károsultak közül többen még napjainkban sem képesek igénybe venni az áramszolgáltatást a rekonstrukciós munkálatok késlekedése miatt.A körülbelül 9 milliárd dolláros adósságot maga előtt görgető társaság mindazonáltal már jóval a hurrikán pusztítása előtt bajba került, 2017 nyarán pedig a csődeljárás is megindult. A kötelezettségek pedig akadályokat állíthatnak a tervezett magánosítás elé is. A PREPA kötvényesei, valamint az MBIA és Assured Guaranty önkormányzati kötvénybiztosítók ugyanis a közműcég nettó bevételeire tartós szerződéses zálogjoggal rendelkeznek. A bevételre vonatkozó zálogjog nélkül, avagy valamilyen, a hitelezőkkel kötendő megállapodás hiányában pedig aligha értékesíthetik a társaság eszközeit új tulajdonosoknak - kommentálta a hírt Mark Palmer, a BTIG elemzője.A kormányzó által bejelentett privatizációs tervet mindemellett a szigetország csődeljárásait felügyelő Laura Taylor Swain kerületi bírónak, valamint a héttagú, szövetségileg kinevezett felügyelő testületnek is jóvá kell hagynia a továbblépés előtt. A felügyelő testület előzetesen üdvözölte a bejelentést, kilátásba helyezve, hogy a tervek részletes vizsgálatát követően a PREPA átalakítása és esetleges privatizálása a várhatóan február 23-án jóváhagyandó költségvetési tervbe is bekerülhet.