Pluszban zárt a BUX 2018.01.26 17:10

Péntek délutánra teljesen zöldbe borultak a nyugati részvénypiacok, a német, a francia és az angol tőzsde után a tengerentúli börzéken is a vevők ragadták magukhoz az irányítást. A jó hangulatból a magyar tőzsde is profitálni tudott, a BUX értéke közel 0,9 százalékot erősödött. Ebben meghatározó szerepe volt az OTP és a Mol jó teljesítményének. A bankpapír árfolyama 1,7 százalékot, míg az olajvállalat árfolyama 0,8 százalékot emelkedett. A Richter árfolyama is emelkedett, igaz csak szerény 0,1 százalékos mértékben, míg a Magyar Telekom árfolyama ma 1,2 százalékot csökkent.