42 milliárd forint leírás a Richternél az Esmya miatt

Az Esmya várható bevételkiesésének negatív hatásai miatt 42 milliárd forint leírást hajthat végre a Richter

A gyógyszergyártó a 2017-es eredményszámokat is módosítja

Jelentős értékvesztés, csökkentett tavalyi eredmény

Az Esmya miatt csúszott a beszámoló is

Előzmények

Fontos készítmény az Esmya

A Richter ma BÉT-közleményben arról tájékoztatta a piaci szereplőket, hogy a 2017. évi auditált konszolidált beszámolóját a PRAC (Farmakovigilancia Kockázatértékelő Bizottság) Esmyára vonatkozó átmeneti intézkedéseinek várható negatív üzleti hatásait figyelembe véve készíti el. Ezen hatások figyelembevételével az ügyvezetés csökkentette az Esmya EU és latin‐amerikai piacokra vonatkozó hosszú távú értékesítési előrejelzéseit.A felülvizsgált előrejelzések mellett - a könyvvizsgálóval eddig lefolytatott egyeztetések alapján - a társaság az Esmyához kapcsolódó EU piaci, valamint latin‐amerikai immateriális eszközre és üzleti értékre értékvesztést számol el. Ennek értéke előreláthatóan 42 milliárd forint, mely az audit során változhat.A konszolidált beszámolóban foglalt üzemi és adózott eredmény emiatt várhatóan jelentősen elmarad a 2018. február 12. napján tőzsdei jelentésben közzétett, nem auditált 2017. évi beszámoló éves eredményeitől.A Richter 2 hete, február 12-én tette közzé tavalyi negyedik negyedéves és egész éves számait. A gyorsjelentésre már február 8-án sor került volna, de az Esmyával kapcsolatos PRAC-vizsgálat miatt módosítottak a gyorsjelentés időpontján. A Richter a gyorsjelentésben 14 százalékkal 444,4 milliárd forintra emelkedő összes bevételről, 26 százalékkal 68,8 milliárd forintra emelkedő üzemi eredményről és 23 százalékkal 51,2 milliárd forintra csökkenő adózott eredményről számolt be, ez utóbbi két eredménysort módosíthatják a most közzétett tájékoztatás alapján az Esmyával kapcsolatos negatív hatások.Február 9-én az Európai Gyógyszerügynökség illetékes bizottsága átmeneti intézkedések végrehajtását kezdeményezte a Richter fontos készítményével, az Esmyával kapcsolatban, többek között azt javasolta, hogy az Esmyával új kezelést ne kezdjenek el. A hír megjelenésének napján az árfolyam 6,6 százalékot, másnap további 6,4 százalékot esett, egészen 5440 forintig zuhant az árfolyam, onnan azonban mostanáig közel 12 százalékot emelkedett az árfolyam, így az esés nagy részét már ledolgozta.A február 12-én hajnalban közzétett gyorsjelentés után a Richter menedzsmentje sajtótájékoztatót tartott, ahol Bogsch Erik elmondta, a Richter mindenben együttműködik a hatóságokkal. Az EMA Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) által kezdeményezett vizsgálat május végéig tart majd, azonban a társaság elnöke szerint a PRAC-nak nincsen konkrét bizonyítéka, mert ellenkező esetben átmeneti intézkedések helyett a készítmény azonnali felfüggesztéséről döntött volna. Orbán Gábor szerint a kezdeményezett intézkedések jelentős, akár 50 százalékot is meghaladó visszaesést okozhatnak az Esmya forgalmában, míg a cégértékre gyakorolt kedvezőtlen hatások sem elhanyagolhatók.A február 9-i EMA-bejelentést követően több elemzőház is közzétette véleményét az Esmya-vizsgálattal kapcsolatban. A Jefferies szerint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) által kezdeményezett átmeneti intézkedések a vizsgálat lezárásáig befolyásolhatják a piaci hangulatot a Richter esetében. A Jeffries szerint az Esmya kiemelt értékvezérlő tényezőt jelent a Richter esetében és a készítmény vizsgálatával kapcsolatos hírek óvatosságra inthetik az Esmyához értéket társítani kívánó befektetőket. A Jefferies előrejelzése szerint a kockázattal korrigált Esmya-értékesítések 44, 5 milliárd forintot tehetnek ki 2020-ban, amely magában foglalja az amerikai piac esetében előrejelzett royalty-díjakat is. Az elemzőház a hírt megelőzően közzétett érzékenységvizsgálata szerint a Richter 2020-as egy részvényre jutó eredményéből megközelítőleg 9,5 százalékos részarányt képviselhet az Esmya.A Richter Esmya nevű készítményét a világ több országában is forgalmazzák, amely a méh fibroid tumorai, a miómák a nőgyógyászatban előforduló leggyakoribb jóindulatú, szolid daganatok kezelésére szolgál. Az Esmya fontos készítmény a Richternél, a következő évek bevétel-és profitnövekedése is részben ehhez a készítményhez köthető. Az Esmya-értékesítések 69 millió euróról 93 millió euróra emelkedtek a 2017-es üzleti évben, jelentősen felülteljesítve ezzel a Richter menedzsmentjének 85 millió eurós várakozásait.Piaci forgalmazási adatok alapján, a mai napig, Európában több mint 700 000 beteget kezeltek Esmyaval. A lefolytatott klinikai vizsgálatok során 7100 páciens kapott ulipristal acetate-t, és 1972 beteg részesült megismételt kezelésben. Az ulipristal acetate fejlesztése során semmilyen májkárosodásra utaló jel nem volt megfigyelhető. A Richter a PRAC rendelkezésére bocsátotta mindegyik Esmya kezelésben részesült, májkárosodást szenvedett páciens esetének átfogó elemzését. Ezek alapján egyértelmű kapcsolat a Richter szerint nem állapítható meg, olyan tényezők közrejátszása miatt, mint egyéb gyógyszerek egyidejű használata, vírusfertőzés, valamint a máj egyéb okokból történt károsodása.