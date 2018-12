A magyarok közel fele befeküdne olyan műtétre, amit egy robot vezet

Mesterséges intelligencia az egészségügyben

A régió lakói nagy reményeket fűznek a mesterséges intelligenciához. A felmérés szerint az oroszok és a magyarok 63, a csehek 56 míg a lengyelek 53%-a megbízik az MI-ben. A kutatási adatok szerint a régióban élők többsége örömmel fogadja az MI-t tartalmazó újításokat, Oroszországban az emberek 80, a többi országban pedig 70% derűlátó ebben a kérdésben. A legtöbb megkérdezett arra számít, hogy a következő három évben jóval elterjedtebbé válik a technológia - írja közleményében az IBM.A kutatás nemcsak azt vizsgálta, hogy hogyan viszonyulnak az emberek a mesterséges intelligenciához, hanem azt is, hogy mit várnak a technológia fejlődésétől. A magyarok, a lengyelek és az oroszok szerint az MI elsősorban az elektronikában lesz hasznos, míg a csehek úgy vélik, hogy főként az egészségügyben. Abban azonban mind a négy ország polgárai egyetértenek, hogy a mesterséges intelligencia hasznos eszköz lesz az orvosok kezében, és segíteni fogja a döntésüket a legjobb kezelés kiválasztásában.A magyarok közel fele befeküdne olyan műtétre, amelyet MI-vezérelt robot vezet (a férfiaknál 54%, a nőknél 36% ez az arány). A hadviselésben viszont csak 6% látná szívesen a technológiát. Háromból két honfitársunk szerint az intelligens robotok jó társak lehetnek a magányos idős embereknek. A legkevésbé az 55-65 éves megkérdezettek lelkesednek ezért, de még ennek a korosztálynak is több mint a fele jó ötletnek tartaná mindezt.A felmérés szerint a mesterséges intelligencia fontos szerepet fog játszani az autóiparban. A magyarok több mint fele számít arra, hogy az önvezető autók széles körben elérhetők lesznek. Ebben a kérdésben hasonlóan vélekedik az oroszok közel fele, míg a lengyelek és a csehek harmada gondolja ezt. A kutatás arra is rávilágított, hogy a csehek szerint a mesterséges intelligencia a forgalomirányításban is hasznos lehet.A magyarok nemcsak számítanak az önvezető autók elterjedésére, de várják is azt: a megkérdezettek 72%-a szívesen vásárolna MI által vezetett járművet a jövőben. Főleg a férfiak körében népszerű ez vélekedés, 79%-uk vásárolna önvezető autót, de ez az arány a nőknél is megközelíti a kétharmadot. Tízből nyolc honfitársunk szívesen bízná mesterséges intelligenciára a legjobb útvonal kiválasztását is, a megkérdezettek több mint fele pedig a közlekedési szabálysértések elbírálásába is bevonná a technológiát.A magyarok többsége szerint az MI hatékonyabbá teszi a munkát, megkímél a rutinfeladatoktól, növeli a szolgáltatások színvonalát, mérsékeli a közlekedési dugókat, valamint megkönnyíti az utazást és a házimunkát. A mérleg másik oldalán a kevesebb munkahelyet és a hackertámadások veszélyét említették, súlyos fenyegetésnek azonban alig 23% nevezte egyértelműen a mesterséges intelligenciát.