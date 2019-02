Az Európai Gyógyszerügynökség újabb készítményt függesztett fel

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) felfüggesztette az Európai Unió országaiban a gyerek- és felnőttgyógyászatban is alkalmazott, fenspiridtartalmú szerek alkalmazását - számolt be róla a Világgazdaság. Az EMA döntését az elővigyázatosság indokolta, amíg le nem zárul az EMA Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottságának (PRAC) értékelése a felmerült mellékhatásokról.A köhögéscsillapító és gyulladásgátló gyógyszereket több gyártó állítja elő és forgalmazza, míg originális készítményt a francia Servier fejlesztette ki. A fenspiridtartalmú gyógyszerek engedélyezettek voltak Bulgáriában, Franciaországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Portugáliában és Romániában. A készítmény használó betegek közül néhánynál szívritmuszavart diagnosztizáltak, amely összefüggést az újonnan elvégzett állatkísérletek is megerősítették, ez tette indokolttá a készítmény felfüggesztését.A készítményt Epistat márkanéven a Richter is gyártotta, a társaság PR- és kormányzati kapcsolatok osztálya a Világgazdaságot arról tájékoztatta, hogy a társaság fenspridtartalmú generikus terméke három piacon, Moldovában, Romániában és Oroszországban volt elérhető, azonban még az EMA február 15-i döntése előtt mindhárom piac esetében felfüggesztésre került a termék forgalmazása, miután több nemzeti hatóság is bejelentette az originális készítmény forgalombahozatali engedélyének felfüggesztését. A Richter tájékoztatása szerint a termék árbevétele az érintett országokban realizált teljes árbevételeken belül is elenyésző.