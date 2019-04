Bővülhet a Richter tevékenységi köre (2.)

A Richter 2019. április 24-én 14 órakor tartja majd éves rendes közgyűlését, amelynek helyszíne: 1093 Budapest, Mátyás u. 8. (Budapest Music Center). A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést 2019. május 8-án, 14 órakor a 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. alatt tartják majd. Ehhez kapcsolódóan a Richter ma közzétette a közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat. A közgyűlés szavaz majd az éves beszámolók elfogadásáról, az osztalékról, a saját részvény vásárlásokról, igazgatósági tagok választásáról, valamint a társaság tevékenységi körének kibővítéséről.A 2018-as év után az Esmya értékvesztés elszámolt összegével korrigált, konszolidált adózott eredmény 31,26 százalékának kifizetését javasolja az igazgatóság, ami részvényenként 100 forintos osztaléknak fel meg. Ez a tegnapi záróárfolyammal számolva 1,8 százalékos osztalékhozamnak felel meg. A törzsrészvényekre járó osztalék kifizetése június 27-én kezdődik.A közgyűlés dönthet a társaság tevékenységi körének bővítéséről is, az előterjesztések szerint a 86.21 TEÁOR számú általános járóbeteg ellátás és a 86.22 TEÁOR számú szakorvosi járóbeteg ellátás tevékenységekkel bővülne, ennek megfelelően pedig az alapszabály módosítására kerülne sor.A közgyűlési előterjesztésekkel kapcsolatban megkérdeztük Beke Zsuzsát, a Richter kormányzati kapcsolatok és PR vezetőjét, aki elmondta, hogy az új tevékenységi körök felvételére azért van szükség, mert a Richter a dorogi üzemében az alkalmazottak egészségügyi ellátását részben saját hatáskörében kívánja megoldani és az új tevékenységi körök felvételére csupán ezért volt szükség.A közgyűlés szavaz a saját részvény vásárlásokról is, a 2020. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját részvényt vásárolhat tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a társaság mindenkori jegyzett tőkéjének 10%-ig (azaz maximum 18 637 486 db névre szóló törzsrészvényt. A tőzsdei ártól felfelé legfeljebb +10%-os, lefelé legfeljebb -10%-os eltérő áron vehet a saját részvényeket a cég. A saját részvényekkel a vállalat célja például a felvásárlási ügyletekben a saját részvények fizetési eszközként való felhasználása, valamint a részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési rendszer részvényszükségletének biztosítása.Igazgatósági tagok újraválasztásáról is dönt a közgyűlés, Lantos Csaba, Dr. Gulácsi Gábor és Dr. Bagdy György megválasztását javasolja az igazgatóság 3 éves időtartamra.