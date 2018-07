Földbe döngölték a Richtert - Érdemes már beszállni?

Egyre mélyebben a Richter árfolyama

Az elmúlt egy évben a Richter az értékének több mint harmadát veszítette el, a tavaly júniusi csúcs óta 38 százalékkal került lejjebb az árfolyam, csak idén 33 százalékos az esés, ami az elmúlt egy hétben tovább gyorsult, egy hét alatt több mint 11 százalékot veszített az értékéből a Richter.

Mi a baj a Richterrel?

2015 és 2017 közötti hatalmasat ralizott a Richter, a gyógyszertártó új készítményei segítették az emelkedést, az Esmya és a Cariprazine által fűtött optimizmus hatására a Richter árfolyama két és fél év alatt megduplázódott, így utólag visszanézve az is szerepet játszik az elmúlt hónapok nagy esésében, hogy a Richter a csúcson már egyáltalán nem volt olcsó, és egy nagy adag optimizmus volt beárazva a papírokba.

Ráadásul az elmúlt időszakban sorra érkeztek a rossz hírek, például a gyógyszergyártó egyik fontos készítményével, az Esmyával kapcsolatban: több, Esmyával kezelt beteg esetében májgyulladás lépett fel, amelyet követően az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bizottsága átmeneti intézkedéseket léptetett életbe az Esmyával kapcsolatban. Az amerikai FDA is vizsgálja a készítményt, onnan állásfoglalás augusztusban érkezhet, a bizonytalanság tehát továbbra is fennáll.

Az Esmya-botrány után újabb rossz hír érkezett, június közepén a Richter bejelentette, hogy a romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatósága (ANMDM) felfüggeszti a cég nagykereskedelmi leányvállalata, a Pharmafarm SA működési engedélyét miután az megsértette a "Good Distribution Practice" előírásait. A Richter a Pharmafarmot csak akkor indítja újra, ha biztosítható annak gazdaságos működése, ha a teljes romániai bevétel kiesik, akkor azzal a cégcsoport bevételei közel 3 százalékkal csökkennek.

Időközben a menedzsment csökkentette az előrejelzését a Richter legnagyobb piacára, az orosz piacra vonatkozóan, ott a bevételek a korábban előre jelzett mérsékelt növekedéshez képest csak stagnálhatnak idén.

A rossz hírek miatt az elemzők jellemzően csökkentették a következő évekre vonatkozó eredmény-előrejelzéseiket, és a célárak is egyre alacsonyabbak.

Olcsó vagy drága most a Richter?

A Richter papírjai a masszív árfolyamesés hatására alaposan átárazódtak, ezzel párhuzamosan azonban az elemzői profitvárakozások is csökkentek, megnéztük, hogy néz ki most a Richter árazása.EV/EBITDA alapon (piaci kapitalizáció + hitelállomány, mínusz a pénzeszközök és az értékpapírok, osztva az adott negyedévvel záródó időszak halmozott üzemi eredményével, valamint az elszámolt értékcsökkenéssel) a Richter inkább olcsónak mondható a szektoron belül, árnyalja a képet, hogy az elemzőházak legfrissebb becslései alapján jóbal kisebb profitbővülés jöhet a követező években, mint amit még a konszenusos érték mutat, de még ezzel együtt is inkább vonzó a Richter.

Ráadásul EV/EBITDA alapon a legközelebbi szektortársak részvényárazásához képest a diszkont historikus csúcs közelében áll,

és az európai gyógyszergyártókhoz képest is több éves csúcson áll a diszkont,

és a Richter árazása az elmúlt közel két évtized árazási átlagától is elmarad.

Az árfolyam és az egy részvényre jutó profit hányadosaként adódó P/E ráta alapján a Richter már inkább olcsónak mondható, miközben a gyógyszergyártó a szektoron belül kiemelkedő profitnövekedést érhet el. Viszont a Richter eredményének várható alakulásával kapcsolatos bizonytalanság miatt érdemes kicsit árnyalni a képet, ezért feltüntettünk két elemzőház, a Concorde és a Jefferies várakozása alapján adódó adatpontot is az ábránkon. A P/E ráta értéke érdemben nem változik, de míg a Concorde várakozása alapján a következő két évben átlagosan közel ötödével bővülhet a Richter profitja, a Jefferies szerint csak közel 11 százalékkal, de még az utóbbi alapján is a vonzóbb gyógyszerpapírok közé tartozik a Richter.

Hol érdemes beszállni?

egyrészt akkor, ha egy begyorsuló esés után nagyon masszív túladottságot látunk

másrészt akkor, ha valamilyen szempontból, például technikai vagy lélektani szempontból kiemelt szint közelébe esik az árfolyam.

2015-2017 között egyértelműen emelkedő trendben menetelt felfelé a Richter, idén azonban a trend lefelé mutat, így, ha mindenképpen vételi pozíciót szeretnénk nyitni, akkor szerintünk két esetben érdemes beszállni:Az első kritérium eldöntéséhez használhatjuk az RSI indikátort (egy adott időszak árfolyam-elemelkedéseinek nagyságát hasonlítja össze a csökkenések nagyságával, a 70 feletti értékek túlvettséget, a 30 alattiak túladottságot jeleznek), ami alapján a Richter már hosszabb időtávokon is kezd megérkezni, ahonnan jöhet egy felpattanás. A napi charton az RSI 22, a hetin 29 közelében áll, és lassan a havi grafikonon is a túladottságot mutató 30-as szint közelébe esik az indikátor értéke. Ráadásul a heti charton még divergenciát is felfedezhetünk az árfolyam és az RSI alakulása között, az árfolyam egyre alacsonyabb mélypontjaihoz egyre magasabb RSI mélypontok társulnak, ez pedig akár fordulatot is jelezhet.

És hogy hol vannak a fontos szintek? 2005-2015 között őrült csapkodás volt a Richter árfolyamában, így elég sok a zaj a grafikonon, mutathatnánk csúcsokat, mélypontokat, amik vagy fontosak, vagy nem, ehelyett inkább a Fibonacci vonalakat hívjuk segítségül. A 2015 és 2017 közepe közötti nagy emelkedésre húzva az látszik, hogy 4800 forint körül volt egy masszív szint, ami korábban támaszként, ellenállásként is működött, ráadásul a 61,8-as fibo szint is oda esett, 4800-nál azonban csak rövid ideig tartózkodott az árfolyam, érdemi felpattanás nem volt, onnan gyorsulva esett tovább az árfolyam. A következő Fibonacci szint, amit érdemes figyelni, a 76,4-es, ami 4250 forint körül húzódik, vagyis a mostani árfolyamhoz képest még 6,6 százalékkal lejjebb.

Először is fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a trend lefelé tart, vagyis, ha vételben gondolkodunk, akkor azzal szembe megyünk a trenddel.

Ha mindenképpen venni szeretnénk a Richtert, akkor érdemes masszívan túladott állapotot keresni, ez a napi grafikonon már adott, de a heti és a havi grafikonon is érik a helyzet.

Fontos szint a Fibonacci vonalak alapján 4250 forint körül jön, az azért a mostani szintnél még jóval lejjebb van.

Tehát összefoglalva: