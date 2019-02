Jelentősen visszaesett a Richter profitja

A jelentés főbb pontjai:

A hazai árbevétel 29 százalékkal bővült a negyedik negyedévben.

Az EU15 régió árbevétele jelentősen visszaesett, miután az Esmyaból származó árbevétel csökkenését a Bemfola és a Richter más készítményeinek növekvő árbevétele sem tudta ellensúlyozni.

A Vraylarnak köszönhetően nagyot nőtt azonban az amerikai árbevétel a negyedik negyedévben.

Az Esmyahoz kapcsolódó értékvesztés elszámolása miatt a Richter 7,6 milliárd forintos üzemi veszteségről számolt be a negyedik negyedévben, míg a társaság nettó eredmény soron 16,4 milliárd forintos veszteségről számolt be.

Felemás lett a negyedik negyedév

Ma hajnalban tette közzé a 2018-as negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentését a Richter, a társaság árbevétele 8 százalékkal-, a bruttó fedezet pedig 0,5 százalékkal múlta felül az elemzői várakozásokat, azonban az üzleti tevékenység eredménye és az adózott eredmény egyaránt elmaradt az elemzői várakozásoktól, miután a Richter az Esymaval kapcsolatban egyszeri tételként jelentős értékvesztést számolt el, ami jelentősen visszavetette a társaság negyedik negyedéves eredményét.

Nőttek a bevételek

A Richter negyedik negyedéves árbevétele 10,3 százalékkal 121,6 milliárd forintra emelkedett, ami új csúcsot jelent. Az árbevétel bővülését támogatta többek között az Esyma újrainduló forgalmazásából származó bevétel növekedése és a Vraylar-ból származó royalty bevétel emelkedése is.

A teljes évet vizsgálva a Richter árbevétele kismértékben, 0,3 százalékkal 445,484 milliárd forintra emelkedett. A 2018-as üzleti év során a forgalomra negatívan hatott az Esmyaból származó árbevétel 67,1 millió eurós visszaesése, továbbá a társaság nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevételének csökkenése is, ami a Richter romániai nagykereskedelmi leánycége, a Pharmafarm árbevétel kiesése miatt következett be. A devizaárfolyam változások hatása is csökkentette a forintban kifejezett árbevételt, ami elsősorban a rubel-forint éves átlagárfolyamának gyengülése okozott.

Nagyot nőttek a magyar és az amerikai bevételek

A társaság árbevétele 10,3 százalékkal növekedett a negyedik negyedévben, s míg az EU15 országok esetében negyedéves bázison kétszámjegyű volt a visszaesés, addig az Egyesült Államokból származó árbevétel jelentős mértékben bővült.A Richter magyarországi árbevétele 29 százalékkal emelkedett negyedik negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, míg a vállalat hazai piaci részesedése 5 százalékos volt.Az EU12 régió esetében 17 százalékos volt a növekedés a bázisidőszakhoz képest, míg Lengyelországban 9 százalékkal bővült a forintban kifejezett árbevétel a negyedik negyedévben, addig Romániában 23 százalékkal nőtt az árbevétel a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva.Az EU15 piacain 22 százalékkal csökkent az árbevétel a negyedik negyedévben, miután a társaság orális fogamzásgátlóinak, valamint a Bemfola árbevételének emelkedése nem tudta ellensúlyozni az Esymaból származó árbevétel csökkenését.A FÁK tagköztársaságokban 10 százalékos volt a növekedés a bázisidőszakhoz képest. Oroszországban 18 százalékkal nőtt a forintban elszámolt árbevétel a negyedik negyedévben, míg a rubelben mért árbevétel növekedést mutatott 2018 utolsó negyedévében, ami elsősorban a szabályozási környezet változásával összefüggő előszállításoknak, valamint az év során alacsony szintre visszaesett nagykereskedői készletek feltöltésének volt betudható. Ukrajnában mindemellett 8 százalékkal csökkent a forintban kifejezett árbevétel a negyedik negyedévben.Az Egyesült Államokban 53 százalékos volt a forintban elszámolt árbevétel bővülése a negyedik negyedévben, míg a dollárban elszámolt árbevétel 44,9 százalékkal emelkedett a korábbi év hasonló időszakához képest, ami a Vraylarhoz kapcsolódó royalty árbevétel növekedésének volt betudható.A kínai, forintban elszámolt árbevétel 12 százalékkal csökkent a negyedik negyedévben a bázisidőszakhoz képest, míg a jüanban elszámolt árbevétel esetében 14,6 százalékos volt a visszaesés a negyedik negyedévben.

Klikk a képre!

A Richter árbevételének földrajzi megoszlását vizsgálva látható, hogy a társaság legfontosabb piacait továbbra is az Európai Unió és Oroszország jelentik, s míg az EU15 piacain az Esmyaból származó árbevétel kiesése miatt az elmúlt negyedévek folyamán csökkent az árbevétel, az EU12 régió esetében az elmúlt negyedévek során az árbevétel növekedése volt megfigyelhető.

Tovább hasít a Vraylar

Az Esmyaval kapcsolatos vizsgálat 2018 harmadik negyedévében lezárult, majd az Európai Bizottság döntése nyomán a készítmény korlátozásokkal a piacon maradhatott, és az Esmya forgalmazása szeptemberben újraindult. Az Esmyaból származó árbevétel a negyedik negyedévben ismét növekedett, a Richter 4 millió eurós bevételt realizált a készítményből az utolsó negyedév folyamán.

Kedvezően alakult a Vraylar amerikai értékesítése is, a készítményből származó royalty bevétel 23,6 millió euróra nőtt a negyedik negyedévben, míg a cariprazine hatóanyagú készítményt a Richter Reagila néven a negyedik negyedévben Finnország, Svédország, Dánia, Svájc és Hollandia piacaira is bevezette. A Vraylarból és a Reagilaból a Richter összesen 24,7 millió árbevételt realizált a negyedik negyedévben.

Csökkent a bruttó fedezeti hányad

A bruttó fedezeti hányad 2018. negyedik negyedévében 3,7 százalékkal 53,2 százalékra csökkent korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva. A 2018. második és harmadik negyedévében elmaradt alacsony fedezetű árbevétel javította a fedezeti hányadot, míg a 2018. negyedik negyedévében jelentősen növekvő nagykereskedelmi árbevétel nagymértékben visszavetette a bruttó fedezeti hányadot.

Egyszeri tétel fogta vissza az eredményt

Az értékesítési és marketing költségek kismértékben, 0,9 százalékkal csökkentek a negyedévben negyedévben a korábbi év hasonló időszakához képest, míg a kutatási és fejlesztési költségek negyedéves bázison 9 százalékkal csökkentek. A kutatási és fejlesztési költségek alakulása részben a biotechnológiai, részben az Allergannal közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak volt betudható, mindemelett a K+F költségekhez a társaság GR Polska és a GR Romania leányvállalatainak ráfordításai is hozzájárultak.A Richter az immateriális eszközök és a goodwill vonatkozásában az év végére előírt értékvesztés tesztjének elvégzésekor indokoltnak tartotta 24,3 milliárd forintos értékvesztés elszámolását az Esmya vonatkozó tételeinek tekintetében. Ezen egyszeri tétel elszámolása miatt a Richter 7,6 milliárd forintos üzemi veszteségről számolt be a negyedik negyedévben.

Jelentősen csökkent a profit

A Richter nettó eredmény soron jelentősen alulmúlta a Portfolio által összeállított elemzői várakozásokat, míg az elemzői várakozások mediánja 11,5 milliárd forintos profitot várt, a Richter a negyedik negyedévben 16,4 milliárd forintos adózás utáni veszteségről számolt be, nagyobb részt az Esmyával kapcsolatos értékvesztés elszámolása következtében.

Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegét a 2017-es és a 2018-as üzleti évben is jelentősen rontották az Esmyához kapcsolódó Immateriális eszköz és goodwill értékvesztések. A társaság a 2017-es, 8,885 milliárd forintos eredményével szemben a Richter a 2018-as üzleti évben 31,22 milliárd forintos adózott eredményt realizált, míg a társaság szerint az elszámolt értékvesztés hatásával korrigált anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 2018-ban 55,49 milliárd forint lett volna.

Nem drága a Richter

Az elemzői várakozások a Richter esetében relatíve magas EBITDA növekedést vetítenek előre, ehhez képest a viszonylag alacsonynak mondható a vállalat EV/EBIDTA mutatója.

A Richter 2016-ban és 2017-ben hosszabb időn át prémiummal forgott, azonban az elmúlt egy évben a Richter árfolyamesésével párhuzamosan egyre nagyobb diszkonttal forogtak a társaság részvényei a legközelebbi szektortársaihoz képest, azonban az elmúlt hónapok folyamán a diszkont mértéke szemmel láthatóan csökkent.

Az európai gyógyszercégekhez képest az elmúlt években prémiumon forogtak a Richter papírjai, miután a piaci szereplők magas növekedést áraztak. Az elmúlt egy évben azonban a Richter diszkont mellett forgott, bár ezen diszkont mértéke csökkent az elmúlt időszak során.

Az elemzői konszenzus jelenleg magas profitnövekedésre számít a Richtertől, azonban a részvény árazása nem tekinthető jelentősen elrugaszkodottnak, a Richter ezáltal az egyik legvonzóbb papír a szektoron belül.

A Richter részvényei a legközelebbi szektortársakhoz képest prémium mellett forogtak 2016-ban és 2017-ben is, és bár a gyógyszergyártó részvényei ezt követően hosszú ideig diszkont mellett forogtak a cég legközelebbi szektortársaihoz képest, azonban a Richter papírjai immár újra prémium mellett forognak.

Lehet még tér az árfolyam emelkedése előtt

A Richter 2017. júniusi csúcsára és a tavaly júliusi mélypontjára húzott Fibonacci kiterjesztés alapján az 50 százalékos szintet a Richter januárban áttörte, és bár az árfolyam január végén felfelé tört ki rövid távú emelkedő trendcsatornából, a kitörés után a részvényt gyorsan visszahúzták a csatornába. Bár az árfolyam ezt követően lefordult, a 38,2 százalékos Fibonacci szint már nem került tesztelésre. A Richter bár ezt követően ismét emelkedéssel próbálkozott meg, a részvény lendülete azonban újra alábbhagyott az elmúlt napok folyamán.Az technikai kép alapján lehet még tér a Richter emelkedése előtt rövid távon, ellenállást az 50 százalékos Fibonacci szint jelent majd 5875 forintnál, majd a következő megállót az emelkedő trendcsatorna felső trendvonala jelentené 6023 forintnál. Lefelé mindemellett a 38,2 százalékos Fibonacci szint jelent támaszt 5554 forintnál, míg alatta az emelkedő csatorna alsó trendvonala jelenthetné a következő megállót a Richter számára, 5540 forintnál.