Egy asztmás ügyvéd, aki megmutatja, hogy mászhatod meg a saját Everestedet

A következőkben az Inspirálók Klub egyik előadójával, Dr. Neszmélyi Emillel beszélgetünk kihívásokról, célokról és az ezekről alkotott véleményéről.Amit és ahogy sikerült elérnem azt jelenti, hogy másnak is példát tudok mutatni, anélkül, hogy igazából példát akarnék mutatni. Történetem egy átlagos ember komoly felkészülést követő, komfortzónán kívüli teljesítményéről szól, ami akár egy cég munkatársainak is lökést adhat. Sokan gondolhatják teljesen jogosan, hogy ha ez az ember megcsinálta, akkor én is képes vagyok rá. Az egyenletben az egyetlen változó az Everest, de biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvan a saját Everestje.Nem tartom magam kifejezetten hegymászónak. Extrém sportoló vagyok, aki fel tud mászni az Everest csúcsára is, de más kihívások is érdekelnek. Mindösszesen egy profi módon felkészült hobbi mászó vagyok, akinek a története bizonyítja, hogy megfelelő felkészültséggel bárki képes elsőre lehetetlennek tűnő fizikai teljesítményre. Ami a hegyet illeti, azért persze mászni is kell, és szükség van még egy jó adag motivációra is. Nekem a motivációm részben az adta, hogy az északi oldalról nem volt sikeres magyar Everest-mászás, miközben nemegyszer hallottam nemzetközi hegymászó körökben, hogy mi magyarok nem tudjuk ezt megcsinálni. Csak hogy egy példát mondjak: orosz mászók, mikor megtudták, hogy honnan jövök, és hová szeretnék feljutni, csak annyit mondtak, hogy tied lesz a negyedik tábla. Fogalmam sem volt arról, hogy miről beszélnek, de aztán amikor a hegyhez érkeztem, megmutatták az emlékparkot, ami a hegyen életüket vesztetteknek állít emléket, és ahol három tábla áll a balesetet szenvedett és elhunyt magyar hegymászók tiszteletére. Ekkor megfogadtam, hogy csak azért sem lesz az enyém a 4. tábla. Megjegyzem, ugyanezek az orosz hegymászók kitörő örömmel fogadtak, amikor a csúcsról visszatérve újra találkoztam velük.

Gyerekkori asztmám volt, és azt hittem, hogy már rég kinőttem. Mint kiderült ez messze nem igaz, mindösszesen megtanultam együtt élni a tünetekkel, és a tengerszinten nem volt rohamom. Palack nélküli mászásra készültem, de az orvosok az indulás előtt tájékoztattak, hogy ez egyszerűen kizárt, oxigénpalack nélkül meg fogok fulladni. Megjegyzem, igazuk volt, mert mászás közben a csúcs felé négy, a visszaúton pedig egy rohamom volt. Lefelé el is ájultam, és percekig a sziklafalon lógtam. Ha nem lett volna extra oxigén biztosan nem éltem volna túl. Asztma gyógyszer különben ott az alacsony légnyomáson, a ritka levegőben nem fejti ki a hatását.Amikor megtudtam, hogy palack nélkül jó eséllyel megfulladok, nagyon letörtem, és 3 napig azon voltam, hogy feladom a teljes kísérletet annak ellenére, hogy az előző 3 évem a felkészülésről szólt. Aztán megfordítottam a dolgot, máshogy néztem a szituációra, és arra összpontosítottam, hogy ha ez nekem sikerül, az mennyi asztmásnak és hasonló tünetekkel együtt élőnek adhat erőt. Amikor visszajöttem az Everestről, több mint 300 levelet kaptam asztmás emberektől, és asztmás gyerekek szüleitől.Átlépni a határainkat. Megismerni az igazi határokat, a teljes kimerültség szintjén is. Megtapasztalni, hogy a test akkor sem adja fel, amikor azt gondolod, hogy igen. Megtapasztalni az emberi psziché hihetetlen erejét.Számomra fontos, hogy én önmagamért az alaptáborból sem másztam volna ki, a kezdetektől azt gondoltam, hogy ha ez sikerül, az egy magyar eredmény lesz. Azt akartam, hogy Magyarországot jegyezzék az északi fallal kapcsolatban is a sikeres nemzetek között.A hegy választott ki engem, 21 éves koromba bemászott a fejembe. Hallottam egy izgalmas történetet egy folyamatosan pénzügyi döntéseket hozó befektetési bankárról, aki az Everesten az alacsony oxigénszint miatt 5 percig nem bírta eldönteni, hogy melyik a bal lába. Egy hosszú létrára kellett felmásznia 8000 méter fölött, és jelentősége volt, hogy melyik lábbal indul el. Izgatott, hogy milyen a döntéshozatal ilyen körülmények között.Az extrém sport kapcsán az igazán fontos momentum azonban az volt, hogy számomra 20 éves korom óta nem létezik a mi lett volna, ha életérzés! Beleállok mindenbe, megtervezem és csinálom. Tudom, ha mégsem próbálom meg, egy életen át bánom majd. 20 évesen vízimentőként dolgoztam a Balatonnál. Egy mentés során hibáztam, és hajszálon múlott, hogy oda nem vesztem. Ez az élmény gyökeres fordulatot okozott, átgondoltam korábbi életem, rádöbbentem, hogy addig nem a saját életemet éltem, és ezen akkor és ott változtattam.Számomra a fizikai felkészülés időszaka pénzügyi felkészülés is volt egyben. Volt 2 sikerdíjas szponzorom is, egyik sem magyar. A magyar cégek érdeklődését nem tudtam felkelteni. A szervező cég is adott sikerdíjat, elengedte a költségek jelentős részét, aztán velem reklámozta magát. Ennek meg lett az eredménye is.A Mount Everest mászás költsége személyenként 30 és 120 000 USD között ingadozik. A nagy szórást az okozza, hogy nem mindegy, hogy te főzöl magadnak, vagy főznek rád, nyugati mászóval mész vagy serpával, illetve lehet egy vagy négy kísérőd is. Volt sok olyan orosz mászó, akinek például perzsaszőnyeg volt a sátrában, és még Xbox is, hogy játékkal relaxálhasson.

8800 méteren már homályos a kép

Amikor az egyikben kezdek kimerülni, a másik feltölt. A magaslati mászásban hamarabb következik be a kimerülés a hatalmas terhelés miatt. Múlt nyáron, Észak-Amerika legmagasabb hegyét, az alaszkai Denalit akartam megmászni. Ez egy sikertelen mászás volt, és fizikailag irtózatosan kimerített. Nagy öröm volt utána újra öltönybe bújni. Akárcsak a decemberi, dél-amerikai közel hétezres Aconcagua csúcsmászást követően.Egy 5000 feletti csúcshoz, melyet már extrém mászásnak nevezhetünk, képesnek kell tudni lefutni egy félmaratont. Aki 8000m feletti csúcsot néz ki magának, az jól teszi, ha 2 maratont tud lefutni, lehetőleg egy héten belül. A feljutás azonban még így is csak 20%-ban fizikai, viszont 80%-ban mentális felkészültség kérdése. Persze utóbbi a fizikai nélkül semmit nem ér. Minden szürke, fehér, esetleg barna, süvít a szél, melyek együtt elég lehangolóak tudnak lenni, valamint el kell fogadni, hogy nem te diktálod a feltételeket, hanem a hegy.