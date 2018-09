Egy egyszerű kérdés, amiből Elon Musk azonnal tudja, ha hazudnak az álláskeresők

A munkát keresők egy része sokszor nem mond igazat az álláskeresés során, a Tesla vezére azonban egyetlen jól irányzott kérdéssel kideríti, hogy blöfföl-e a leendő munkatárs, Elon Musk egy egyszerű kérdést tesz fel a kiválasztás során, amelynek segítségével rögtön világossá válik, hogy a jelölt valóban az igazat mondja-e. Musk ilyenkor azt a kérdést szegezi neki a jelentkezőnek, hogy mik voltak a legnehezebb problémák, amelyekkel a karrierje során szembesült, és pontosan milyen módon oldotta meg ezeket?Musk szerint ez a kérdés ''nagyon fontos'', mivel feltárja a jelentkező korábbi munkahelyén vagy egy projektben betöltött szerepét, a kérdésre adott válaszból pedig kiderül, hogy a jelentkező valóban saját maga talált megoldást a problémára, avagy egyszerűen csak része volt annak a csapatnak, ami végül megoldotta a feladatot.A Tesla vezér kiemeli, hogy azok, akik valóban saját maguk oldották meg a feladatot, pontosan tudják hogyan jutottak el a probléma megoldásához, az összes apró részletet ismerik. Ezek a jelöltek Musk szerint a saját küszködéseik mellett arról is pontos részletekkel szolgálnak, hogy a nehézségeken végül milyen stratégiát követve kerekedtek felül és a megfelelő jelöltek több szinten képesek válaszolni a feltett kérdésre.Ezzel ellentétben, akik jó problémamegoldónak állítják be magukat, de csupán egy bizonyos mélységig képesek a feladat megoldásáról beszélni, Musk szerint egy idő után elakadnak a megoldási menet felvázolásában. Elon Musk mindemellett azt is hozzátette, hogy azok, akik sokáig küzdöttek egy probléma megoldása érdekében, sosem felejetik el annak részleteit sem.