Egy héten belül a második leminősítést kapta az Apple

Múlt héten a Longbow Research, ma az Atlantic Equities elemzője minősítette le az Apple papírjait. Az Atlantic Research felülsúlyozásról semlegesre módosította a részvényekre vonatkozó ajánlását.Az elemző indoklása szerint az iPhone-értékesítések alakulása idén csalódást okozhat. Egyre több jel utal arra, hogy az Apple okostelefonja iránti kereslet gyengül és kevésbé lehet előrelátni az iPhone jövőbeli életciklusát. Az Apple dominanciája csökkenhet és a részvények árazása nyomás alá kerülhet, ami pedig a részvények felértékelődési potenciálját is limitálja. A beszállítóktól érkező kommentárok is negatívra fordultak, a beszállítók sokkal optimistábbak voltak az iPhone 6 esetén a termékciklus ugyanezen szakaszában - véli az Atlantic Research elemzője.A céláron egyelőre nem módosított az Atlantic Research elemzője, továbbra is 190 dolláros célárat fogalmaz meg az Apple részvényeire. Az Apple részvényeire vonatkozó medián célár 195 dollár, az átlag 189 dollár a Thomson Reuters gyűjtése alapján. Az Apple árfolyama 0,7 százalékot esett a mai kereskedésben.