Egy listán mutatjuk meg, mennyire óriási a neves német multi legújabb magyar beruházása

Az is kiderült tegnap, hogy a 400 munkahelyet teremtő üzem létrejöttéhez a magyar kormány képzési támogatással járul hozzá. A repülőhajtóművek alkatrészeit javító miskolci szervizközpont nem csupán a Lufthansa, hanem más nemzetközi légitársaságok gépeit is fogadja majd.Ha az elmúlt időszak tőkebefektetéseiről szóló bejelentéseihez viszonyítjuk a beruházás összegét, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon komoly külföldi tőkebefektetésről van szó.

Az ügy érdekessége, hogy mind a kettő idei legnagyobb külföldi tőkebefektetés Miskolcra érkezett.

Idén a külügyminisztérium több külföldi beruházásról is hírt adott, ezek 2 és 14 milliárd forint között szóródtak, vagyis a Lufthansa tegnapi bejelentése ezek közül is kiemelkedik. A Bosch-konszern miskolci gyárában jelentettek be januárban 14 milliárd forintot meghaladó beruházást.

Miskolc látképe. Fotó: Shutterstock