Egy nagy európai autógyártó bedőléséről és a kínaiak terjeszkedésétől tart a Peugeot elnöke

Ha az európaiak nem tudnak megfelelni a szigorúbb szabályoknak, akkor jönnek a bírságok

A bírságok alaposan megviselhetik az autógyártókat

Ha egy nagyobb európai autógyártó emiatt elbukik, és térdre kényszerül, akkor azt más európaiak versenyjogi aggályok miatt nem vásárolhatják fel

Na, itt jönnek be a képbe a kínaiak, az európai gyártók gyengélkedése mellett ők szerezhetnek Európában piaci részesedést, például az otthon már megerősödött elektromos hajtástechnológiájukkal.

2020-tól a mostaninál lényegesen szigorúbb károsanyag-kibocsátási szabályoknak kell megfelelniük az európai autógyártóknak, ha pedig nem tudnak megfelelni, akkor komoly büntetést kell fizetniük. Ezzel kapcsolatban nyilatkozta most azt Carlos Tavares , a PSA csoport elnöke, hogy ebből is a kínaiak jöhetnek ki jól. Tavares logikája a következő:Egyébként Tavares nyilatkozata nem lehet véletlen, az Egyesült Államokban éppen most készülnek arra, hogy lazítsanak azon a károsanyag-kibocsátási szabályozáson , amelyet még Obama idejében hoztak, elképzelhető, hogy most az európaiak is határozottabban lobbiznak majd a szabályozás felpuhításán. Tavares egyébként azt is javasolta, hogy a bírságok kivetését függesszék fel egészen addig, amíg nincsen megfelelő elektromos töltőhálózat Európában.