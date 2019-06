Egy nagyvárosi lakás eladásával azonnal prémium banki ügyféllé lehet válni

Prémium ügyfél a Raiffeisennél kétféle módon lehet valaki: legalább 400 ezer forint rendszeres havi jövedelem, vagy minimum 8 millió forint kezelt vagyon kell hozzá.

Az utóbbi évek gazdasági élénkülésével, a jövedelmek emelkedésével egyre többen felelnek meg a feltételeknek. Az ügyfélkör közel 50 százaléka meglévő vagyonnal teljesíti a belépési kondíciókat, nagy részük befektetési szolgáltatást is igénybe vesz. Az új prémium ügyfelek egyrészt lakossági számlavezetésből érkeznek - felfelé lépéssel -, de sokszor bankon kívülről, például egy ingatlan eladása után keresik meg tanácsadóinkat.Fiatalabb és idősebb ügyfelek egyaránt igénybe veszik prémium szolgáltatásainkat. A tehetős, magas jövedelemmel rendelkező fiatalabb ügyfélkör jellemzően a Select szolgáltatáscsomagot választja (az 1 millió forint havi jövedelem felettiek), de a kínált szolgáltatások nem tesznek különbséget az ügyfelek kora alapján. Bárki Premium Banking ügyféllé válhat, aki megfelel a feltételeknek. Az ügyfeleink átlagéletkora 50 év, ami nem meglepő, hiszen egy komolyabb vagyon felhalmozása időbe telik. Természetesen nálunk is cél a 35 évnél fiatalabb, tehetős ügyfelek megszólítása, akiknek a vagyoni vagy jövedelmi helyzete emelkedőben van. Korábban sokszor emlegetett mondás volt, hogy a fiataloknak nincs pénzük - ez ma már nem így van.

Ralf Cymanek

Az új állampapír konstrukciók természetesen felkavarják az állóvizet idén: még attraktívabbá teszik ezeket a befektetési formákat, így arra számítunk, hogy a jelenlegi állampapír portfóliónk állománya kétszámjegyű növekedést fog mutatni a következő években.

Alapvetően elmondható, hogy prémium ügyfeleink jellemzően nálunk vezetik elsődleges számlájukat, innen intézik mindennapi banki tranzakcióikat, itt tartják a pénzügyi vagyonuk nagyobb részét, de ez nem zárja ki, hogy egy másik pénzintézetnél is legyen egy számlájuk.Jelenleg nagyjából 350-400 ezer prémium ügyfél él ma Magyarországon, akik már vagy választottak egy pénzintézetet, vagy még nem éltek a kiemelt szolgáltatások nyújtotta előnyökkel, de megfelelnek a jövedelmi vagy vagyoni feltételek egyikének. Ez a szám évről-évre 10-15 százalékkal nő, egyrészt a nemzetgazdaságilag emelkedő jövedelmek, másrészt a növekvő vagyonok miatt - többek között megerősödött a megtakarítási hajlandóság, valamint megnövekedtek az ingatlanárak. A jelenlegi ingatlanpiaci környezetben egy fővárosi, vagy egy vidéki nagyvárosi lakás eladásával azonnal prémium ügyféllé lehet válni - és ezt a lehetőséget sokan ki is használják.A Raiffeisen Premium Bankingnél létezik egy kiemelt szolgáltatáscsomag, amelyet a magas jövedelemmel, vagy vagyonnal rendelkező ügyfeleinknek ajánlunk - ennek belépési szintje havi 1 millió forint jövedelem, vagy 30 millió forint vagyon. A Premium Select elnevezésű exkluzív csomagunk az alap Premium csomaghoz képest szélesebb befektetési kínálatot és kedvezőbb kondíciókat tartalmaz.A Premium Banking befektetési portfólió rendkívül heterogén. Ügyfeleink állampapírokba, befektetési alapokba, részvényekbe, certifikátokba és strukturált termékekbe fektetik be megtakarításaikat, melyek kiválasztásában tanácsadójuk - pénzügyi tervezés keretében - szakmai segítséget nyújt. Ügyfeleink portfóliójának gerincét alapvetően a konzervatív befektetések képezik, de a hosszú távú hozampotenciált figyelembe véve a portfólió egy részét kockázatosabb termékek is alkotják.Ami az elmúlt időszak befektetési trendjeit illeti, nem voltak erőteljes változások, jellemző az állampapírok iránti erős kereslet, mely a Magyar Állampapír Plusszal tovább erősödik, illetve arra számítunk, hogy a befektetési alapok is népszerű megtakarítási célt jelentenek majd a későbbiekben is. Tapasztalataink alapján ügyfeleink a befektetési alapok közül leginkább a Raiffeisen Megoldás Alapokat preferálják, mivel egyetlen termékkel rendkívül széles diverzifikációt érhetnek el befektetéseikben. Kockázatosabb termékeket kedvelő ügyfeleinknek pedig certifikátokat kínálunk, negyedévente legalább egy alkalommal, jegyzéses formában.Az állampapír megkerülhetetlen része a befektetéseknek, mivel alacsony kockázat mellett kínál elfogadható hozamot az ügyfelek részére.Ügyfeleink több, mint 80 százaléka netbank használó, a mobil alkalmazás használóinak száma is évről évre növekszik. A prémium ügyfelek szeretik a mindennapi pénzügyeiket online elvégezni, tanácsadásért viszont a dedikált bankárukhoz fordulnak, személyes tárgyaláson beszélik meg a közép - és hosszú távú pénzügyi célokat és terveket. Úgy látjuk, hogy az ügyfelek minden korosztályban nyitottak az új, innovatív megoldásokra, melyek megkönnyítik az alapvető banki ügyeik intézését.Az ügyfeleink alapvetően kevésbé preferálják a mindennapi pénzügyek intézéséhez a bankfióki csatornát, inkább a digitális csatornákat helyezik előtérbe. Ezzel ellentétben azonban azt tapasztaljuk, hogy vagyonukról, annak befektetéséről, diverzifikációról szívesen konzultálnak a bankárukkal, személyesen, hiszen komoly pénzösszegek mozgatásáról beszélünk, erre tapasztalataink alapján ügyfeleink kellőképpen rá is szánják az idejüket. Tanácsadóinkat az ügyfelek pénzügyeinek megtervezésében egy új digitális megoldás is segíteni fogja, amely a következő hetekben indul majd el bankunknál. Középtávon egy online platform véleményünk szerint továbbra sem fogja kiváltani a tanácsadók szerepét, azok tudását és hozzáadott értékét, azonban lehet egy bizonyos, szűkebb, magasabb kockázatot is vállaló réteg, akiknek egy online platform megkönnyítheti a napi üzletkötéseket.