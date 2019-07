Egy sokkal mozgalmasabb időszak jöhet az Opusnál

Hamarosan azonban egy sokkal mozgalmasabb időszak jön

megvizsgálunk minden olyan akvizíciós lehetőséget, amely beleillik a csoport stratégiájába

A tavalyi év az akvizíciókról, a tőkeemelésekről, valamint az összeolvadás előkészítéséről szól, míg az ideit a stabil értéknövelés, a szinergiák realizálása jellemzi majd - mondta el Mészáros Beatrix, az Opus igazgatóságának elnöke a Világgazdaságnak adott interjújában. Látszólag csendes időszak van a társaság mögött, mert a háttérben folytak a munkák, az új portfolióvállalatok integrációja, a fúzióval járó átalakulási folyamat, a dokumentációk elkészítése.- ígéri.A beolvadást követően 53 társaság tartozik az Opus konszolidációs körébe. A cég négy kiemelt gazdasági területre koncentrál (turizmus, energetika, élelmiszeripar, ipari és építőipari szegmens), ezek alapján alakultak ki a divíziók, és mindegyik élére egy-egy felelős divízióvezetőt nevezett ki a vállalat. A beolvadással a cél a költséghatékonyabb és átláthatóbb működés, de leépítésre nem készül a vállalat.A transzparencia fokozása érdekében 2020-tól negyedévente tesz majd közzé vezetőségi jelentéseket az Opus - tette hozzá Mészáros Beatrix.Érdemi változás nem lesz, a stratégia szerint halad majd a vállalat, egy több lábon álló, kiegyensúlyozott portfolió jött létre erős jövedelemtermelő potenciállal. Ezen belül vannak hosszú távú, stratégiai befektetések és likvid befektetések, többnyire kisebbségi részesedések (4iG, Appeninn, CIG Pannónia). Befektetési holdingként működik a cég, az alapkezelők által kezelt portfolió, vagy a 4iG,a CIG és az Appeninn fontosak, de ezekre olyan likvid befektetésként gondol az Opus, ahol az alapvető cél az elérhető legnagyobb profit (akár osztalék, akár tranzakció útján).Az Opus célja a további növekedés, ennek nevében új beruházások is jöhetnek, például a Mátrai Erőműnél. Szóba jöhet a napelemparkok fejlesztése, egy gázerőmű blokk építése technológiaváltással, valamint az élelmiszeripari szegmensben, a tiszapüspöki izocukorgyárnál vannak tervben beruházások. A Wamslernél nagymértékű gyártási modernizációt hajt végre a vállalat.Akvizíciókra is sor kerülhet,- mondta el Mészáros Beatrix.A külföldi terjeszkedéssel kapcsolatban elmondta az igazgatósági elnök, hogy a vállalataik már most is érdekeltek a nemzetközi piacokon, az export aránya meghaladja az 50 százalékot. Az ipari, az élelmiszeripari és a turisztikai szegmensben lát még növekedési potenciált. A növekedéshez vannak saját források, de vizsgálják a forrásbevonási lehetőségeket, például az MNB kötvényprogramját. Erős nyomás van a cégen a növekedési lehetőségek miatt, az osztalékkal kapcsolatban annyit árult el Mészáros Beatrix, hogy az osztalékkérdés egy hosszú távú döntés.