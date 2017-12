Egy videó, ami mindent elmond a kriptopénz-őrületről

Persze valószínűleg az árfolyamok elképesztő ütemű, és mértékű emelkedése részben pont annak tudható be, hogy mostmár Józsi bácsi is zsákolja a bitcoint, tehát a kriptopénzek már túlnőtték azt a fázis, mikor még csak a geek-ek játékszere volt. A kriptopénzek elterjedésével az utóbbi hónapokban pedig egy új "őrület“ ütötte fel a fejét, az úgynevezett nyilvános érmekibocsátás (ICO), mely gyakorlatilag azt jelenti, hogy az újonnan indult blockchain-technológiákon alapuló projektek nem dollárban, vagy egyéb devizában, hanem digitális valutában vonnak be forrásokat a működésükhöz. (Ha valakit érdekel, az ICO-król itt már részletesen írtunk ).Az alábbi meglehetősen szemléletes videót a Visual Capitalist csapata készítette, és azt mutatja meg, hogy az utóbbi pár hónapban milyen elképesztő ütemben szaporodtak meg az ICO-k (nem elszigetelt eset, hogy néhány óra - vagy akár perc- leforgása alatt több 10 millió dollárnyi tőkét sikerült bevonni). Míg februárban nyilvános érmekibocsátás útján 23 millió dollárt, addigra novemberben már 1,379 milliárd dollárnyi (!) forrást vontak be a startupok. Egyébként a legnagyobb ezek közül 257 millió dollárral az észak-amerikai Filecoin, myg Európában 236 millió dollárnyi bevont forrással a Tezos projekt.