Egyelőre nem küldik el a fapadosokat Budapestről

A lap kormányzati forrásból származó értesülésre hivatkozva jelezte: nincs napirenden a fapadosok átirányítása a vidéki repülőterekre.

A ferihegyi légikikötő környezeti zajhatásainak és a fővárosi légszennyezésének csökkentését szolgáló felvetést értékelve Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke a Magyar Nemzetnek kifejtette: ez nem időszerű lépés most, amikor látványosan fejlődő pályára állt a beutazó forgalom. A szakember a lap pénteki számában megjelent interjúban rámutatott: ma a turizmus nagyon kiszolgáltatott a légi közlekedésnek, a turisták nagy része repülővel utazik. A fapados gépekkel érkezőket jelentős pluszköltségekre kényszerítené, ha egy vidéki reptérre érkezve még Budapestre kellene utazniuk, ez esetleg már eltántorítaná őket az utazástól. De Budapest fizikailag is központi szerepet játszik, a turisták innen érhetnek el a legkönnyebben mindent - tette hozzá.Úgy vélte, az alternatív repterek a továbbiakban sem hajtanának végre jelentősebb beruházásokat, és a kitelepített szolgáltatást egyszerűbb építményekkel oldanák meg, ahogy más országokban is. Ezt tetézné a fővárostól való távolság leküzdése, amely a közlekedési infrastruktúrát is megterhelné - sorolta az érveket. Hozzátette: a fapadosok kitelepítése a fővárosból elriaszthatja azokat a légitársaságokat is, amelyek közvetlen járatban gondolkodnak Budapesttel, a befektetőknek ez nem lenne jó üzenet az elkövetkező évekre.