Egyelőre nem látszik, hogyan törne ki Magyarország az EU toxikus blokkjából

Jelenleg ugyan a hivatalos adatok szerint elfogadható a légszennyezettségi helyzet, azonban az elmúlt napokban is az ország több településén volt kifogásolható a helyzet. A nagyobb, interaktív térképért katt az ábrára! (Forrás: Országos Közegészségügyi Intézet)

A légszennyezettség problémája olyan mértékű, hogy az Európai Bizottság figyelmét is felkeltette, és amint korábban beszámoltunk róla, Magyarországot is beidézték január végén Brüsszelbe nyolc másik tagország társaságában (Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, az Egyesült Királyság, Csehország, Szlovákia és Románia). A találkozón a környezetvédelemért felelős biztos, Karmenu Vella szokatlanul rövid, nem egészen kéthetes ultimátumot szabott az EU levegőminőségi standardjait notóriusan megsértő államok számára, hogy bemutassák a helyzet rendezését szolgáló terveiket.A brüsszeli tájékoztatás szerint a határidő lezárultáig az országok mindegyike, köztük Magyarország is további tájékoztatást nyújtott a levegőminőség javítása érdekében tervezett intézkedéseiről. Ezzel együtt a Bizottság hangsúlyozta, a tervek értékelését követően szükség esetén - amennyiben nem találják hitelesnek és hatékonynak a tervezett tagállami intézkedéseket - az Európai Bíróság elé idézik a határértékeket túllépő országokat. A válaszok értékelése várhatóan március közepéig fog tartani, a bizottság szükség esetén ezután fog lépni.Hogy milyen procedúra várhat Magyarországra, azt előre vetíti az Európai Bíróság csütörtökön Lengyelország ügyében hozott ítélete, amely kimondja: A lengyel hatóságok megsértették a levegőminőségre vonatkozó uniós szabályokat, mert nem tettek eleget a légszennyezettség mérséklésére irányuló előírásoknak. A törvényszék szerint a tervezett lengyel intézkedések nyomán legkorábban 2020 és 2024 között javulna olyan szintre a levegő minősége, amely már megfelelne az uniós határértékeknek. Varsó a perben azzal érvelt, hogy az ország gazdasági helyzete - egyebek mellett a szénre való ráutaltsága - nem tette lehetővé a korábbi teljesítést. A bírói fórum szerint azonban ez "önmagában nem igazolja a rendkívül hosszú határidők elmulasztását". Az Európai Bizottság 2015 végén léptette bírósági szakaszba a légszennyezettségi határértékek túllépése miatt Lengyelországgal szemben indított jogsértési eljárást. (A bíróság tavaly áprilisban Bulgária esetében is jogsértést állapított meg hasonló ügyben.) Amennyiben egy ország az ítélet ellenére sem cselekszik, a brüsszeli bizottság újabb jogsértési eljárást indíthat, és ekkor már egy figyelmeztetés után ismét a bírósághoz fordulhat, bírság kiszabását javasolva az állammal szemben.A valódi motivációt azonban nyilvánvalóan nem a bírság elkerülése, hanem több ezer magyar állampolgár életének megmentése kell hogy jelentse a cselekvésre. A tét egyáltalán nem kicsi: míg az EU-ban évente több mint 400 000 euró polgár hal meg idő előtt a rossz levegőminőség miatt, és még többen szenvednek légszennyezés okozta légzőszervi, illetve szív- és érrendszeri betegségekben; Magyarországon évente 8-14 ezerre becsülik a légszennyezettséggel összefüggő halálozások számát.

Köd Salgótarján közelében 2017. február 14-én. A szmogriadó tájékoztatási fokozatát rendelték el Salgótarjánban, mert a szélcsend és a köd miatt a levegő szennyezettsége ismét meghaladja a küszöbértéket. (MTI/Komka Péter)

A renitens tagállamokat két szennyező anyag megengedettnél rendszeresen magasabb koncentrációja miatt idézték be: a PM10-részecskék, illetve a nitrogén-dioxid (NO2) miatt. Az egyes országok eltérő képet mutatnak az egyes szennyezőanyagok légköri jelenléte tekintetében. Míg Magyarország a PM10-részecske miatt kapta meg az utolsó figyelmeztetést, addig például Német- és Spanyolországban a NO2 okozza a fő gondot, Olaszországot és a franciákak viszont mindkét toxikus anyag miatt elmarasztalták. A Magyarországot súlyosabban érintő PM10-részecske fő forrása a lakossági fűtés, az avar és kerti hulladékok égetése, valamint egyéb hulladékok illegális égetése. Ezen kívül a mezőgazdaság és a járművek kibocsátása is említhető. A nitrogén-dioxid-szennyezés zömmel a dízelmotorokból ered, de az ipar és a széntüzelésű erőművek szintén kibocsátanak NO2-t. Bár Magyarországot csak a PM10 miatt idézték be, azonban - ha kisebb mértékben is - időnként a nitrogén-dioxid koncentrációja is egészségtelen szintre emelkedik. kormány.hu -n ismertetett beszámoló csak a PM10-re koncentrál, a szövegben említés szinten sem szerepel a nitrogén-dioxid okozta probléma. A tájékoztató nem bővelkedik az arra vonatkozó részletekben, hogy a kormány milyen jövőbeli intézkedéseket tervez a helyzet javítására. Az építési-bontási hulladékok lakossági égetésének megszüntetése érdekében a keletkezésüktől az ártalmatlanításukig betartandó szabályokat kormányrendeletben fogják rögzíteni az ígéret szerint. A tájékoztatásból azonban nem derül ki hogy, milyen konkrét lépéseket terveznek a télen nem csak falusi, külvárosi területeken rendszeresen elviselhetetlen légszennyezettség csökkentésére. Ezért kérdéseinkkel a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkársághoz fordultunk, és az Európai Bizottságnak benyújtott intézkedési tervet is szerettük volna a közvélemény elé tárni. Amint megérkezik a kormány válasza, beszámolunk róla.A súlyos magyarországi légszennyezettségi helyzet egyébként kormányokon átivelő probléma: a Bizottság 2008 óta jogi lépéseket tett a tagállamokkal szemben a rossz levegőminőség miatt, kezdetben a légszennyező részecskékre (PM10), valamint a nitrogén-dioxidra (NO2) összpontosítva, amelyekre vonatkozóan 2005, illetve 2010 volt a megfelelési határidő. Magyarországgal szemben mindkét típusú szennyezés ügyében korábban kötelezettségszegési eljárás indult. Az elmúlt években ugyan a statisztika jelentős javulást jelez a PM10-kibocsátás tekintetében...

KSH/Európai Környezetvédelmi Ügynökség

A kitettség alakulása, illetve a továbbra is elfogadhatatlanul magas halálozási számok azonban egyértelműen azt mutatják, hogy nem eleget.

KSH/Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Az EU-országok egy csoportja mérgező blokkot alkot, amelyek következetesen megsértik a levegőminőségi törvényeket, és túlságosan is lassan cselekszenek a levegő megtisztítása érdekében. A lengyel ügyben hozott bírósági ítélet nem csak Lengyelországról szól, de figyelmeztetésül kell szolgáljon a többi kormány számára is: a tétlenség következményekkel jár. Az Európai Bizottság nagyon tisztán egyértelművé tette, egy olyan Európa, amely törődik polgáraival, nem veheti figyelmen kívül ezt a láthatatlan gyilkost. Azt várjuk, hogy márciusban további kormányokat fognak bíróságra idézni

OKK vagy OKI? A hazai légszennyezettségi állapotról a helyzet súlyossága ellenére feltűnően csekély hivatalos tájékoztatás lát napvilágot. Az MTI legutóbb január 24-én számolt be a légszennyezettségről, akkor azt írta, két településen veszélyesnek, három helyen egészségtelennek minősítette a levegő minőségét a magas szállópor-tartalom miatt az Országos Közegészségügyi Központ (OKK). A hivatkozott Országos Közegészségügyi Központ egyébként 2017. április elsején megszűnt háttérintézményeivel együtt, a feladatok a járási és kormányhivatalokhoz kerültek. A szóban forgó forrás így a Földművelésügyi Minisztérium alá behúzott Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) lehetett, amely az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat legfrissebb adatai alapján honlapján ismerteti a magyarországi települések levegőminőségi adatait. Az OKI honlapján csak egy hétre visszamenőleg lehet elérni az archív adatokat, a témában a legutóbbi friss hír pedig 2017 márciusában jelent meg.



A légszennyezettségi adatok több forrásból is elérhetők, például a Válaszúton Alapítvány által üzemeltetett, alternatív módszert alkalmazó A hazai légszennyezettségi állapotról a helyzet súlyossága ellenére feltűnően csekély hivatalos tájékoztatás lát napvilágot. Az MTI legutóbb január 24-én számolt be a légszennyezettségről, akkor azt írta, két településen veszélyesnek, három helyen egészségtelennek minősítette a levegő minőségét a magas szállópor-tartalom miatt az Országos Közegészségügyi Központ (OKK). A hivatkozott Országos Közegészségügyi Központ egyébként 2017. április elsején megszűnt háttérintézményeivel együtt, a feladatok a járási és kormányhivatalokhoz kerültek. A szóban forgó forrás így a Földművelésügyi Minisztérium alá behúzott Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) lehetett, amely az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat legfrissebb adatai alapján honlapján ismerteti a magyarországi települések levegőminőségi adatait. Az OKI honlapján csak egy hétre visszamenőleg lehet elérni az archív adatokat, a témában a legutóbbi friss hír pedig 2017 márciusában jelent meg.A légszennyezettségi adatok több forrásból is elérhetők, például a Válaszúton Alapítvány által üzemeltetett, alternatív módszert alkalmazó oldalról . A portál bevallottan nem csak azon települések légszennyezettségi állapotáról tájékoztat, ahol mérőállomás működik, hanem egy egyedi számítási eljárással Magyarország valamennyi településére adnak egy becslést, amely az adott település méretét, jellemzőit, és egyebek mellett a háttérszennyezettséget is figyelembe veszi. Az itt található adatok rosszabb helyzetet mutatnak az OKI által ismertetettnél. A hazai információs felületek mellett nemzetközi adatbázisok is elérhetők, így például az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által 2017 novemberében létrehozott Európai Levegőminőségi Index . Az itt elérhető adatok több mint 2000 európai mérőállomástól származnak, és egyebek mellett a magyar települések légszennyezettségi helyzetéről is informál.

A fentiek alapján nem lenne teljesen meglepő, ha a kilátásba helyezett további intézkedéseket nem találná elegendőnek a Bizottság. Az ügyben az Európai Bizottságnál is élesebben fogalmaz az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB). fogalmazott Margherita Tolotto, az EEB tisztviselője.