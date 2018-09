Az orvosi marihuána előállításával foglalkozó Tilray papírjai a keddi óriási menetelés után (29%) szerdán is folytatják szárnyalásukat. Már 230 dollárnál járnak a papírok, ami újabb 50%-os drágulást jelent.

Egyes piaci megfigyelők szerint a társaság körüli felhajtás túlzottá vált, a cég nagyobb piaci kapitalizációval rendelkezik már most az S&P 500 indexben lévő vállalatok felénél.

A kanadai székhelyű vállalat piaci értéke ezzel már 21,7 milliárd dollár, amivel meghaladja az American Airlines, a CBS, a Dell vagy a Clorox vállalat értékét.

A cég papírjai azok után értékelődtek fel ennyire, hogy a társaság engedélyt kapott marihuána importra az Egyesült Államokba klinikai kutatások érdekében.

UPDATE: Tilray was crowned as the most valuable pot company on Tuesday. It's now bigger than many leaders in other industries -- including household names that are more than 100 years old: