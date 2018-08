Egyetlen döntés elég volt ahhoz, hogy megtáltosodjanak az autógyártók

Enyhültek a kereskedelmi háborús aggodalmak

Fókuszban az autóipar

Nagyot emelkedtek az autógyártók részvényei

Az Egyesült Államoknak hétfőn megegyezett Mexikóval, sikerrel módosítva az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA), amely Donald Trump előterjesztése alapján amerikai-mexikói kereskedelmi megállapodás nevet kaphatja, miután Kanadával egyelőre nem sikerült megállapodásra jutnia az Egyesült Államoknak.Az amerikai kormányzat péntekig adott haladékot Kanadának arra, hogy a rendezzék a megállapodáshoz szükséges vitatott kérdéseket, azonban az amerikai elnök mindemellett nyomatékosította, hogy egy új megállapodás helyett inkább blokkolná a kanadai importot, Donald Trump vélekedése szerint az USA számára a legegyszerűbb lépés a kanadai gépjárművekre kivetett importvám alkalmazása lenne Az USA és Mexikó által kötött megállapodás előzetesen 16 évre szól, a felek a vitás kérdéseket hatévente vizsgálhatják felül, majd később a megállapodás további 16 évvel lenne meghosszabbítható. Bár a hétfőn elfogadott egyezséget az amerikai kongresszus mellett a mexikói törvényhozásnak is jóvá kell hagynia, és Kanada részvételével kapcsolatban is sok kérdés tisztázásra vár, azonban a megállapodás ténye önmagában képes volt megnyugtatni a piaci szereplőket és érdemben mérsékelni a befektetők kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggodalmait.Az USA és Mexikó által kötött új szabadkereskedelmi megállapodás hatására megváltoznak a régiós autógyártásra vonatkozó szabályok , a módosított szabadkereskedelmi egyezmény értelmében egy autó értékének 75 százalékát kell az Egyesült Államokban vagy Mexikóban előállítani, szemben a NAFTA által korábban kikötött 62,5 százalékos értékkel Az új szabályozás által megszabott magasabb küszöbérték az ázsiai alkatrészek felhasználását kívánja visszaszorítani, ezáltal is lökést adva az észak-amerikai autóipari munkahelyeknek. Az egyezmény előírja továbbá az amerikai és mexikói acél, alumínium, üveg és műanyagok magasabb arányú felhasználását is.Az új megállapodás szerint a gépjárművek 40-45 százalékát olyan munkásoknak kell előállítania, akiknek a bére legalább 16 dollár óránként, ez a kikötés arra ösztönzi a társaságokat, hogy a gyártás nagyobb részét az Egyesült Államokban tartsák vagy magasabb bért fizessenek a mexikói gyáraikban dolgozóknak.Donald Trump kereskedelmi kérdésekben alkalmazott tárgyalástechnikája az elmúlt hónapok során többször ráijesztett már a piaci szereplőkre, majd miután az amerikai elnök a korábban egyenesen a NAFTA megszüntetésével fenyegetett, az iparág egy része a negatív forgatókönyvek megvalósulásától tartott.A hétfői megállapodás azonban enyhítette a kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatos bizonytalanságot, az az autógyártók a szigorodó szabályozási környezet ellenére is bíztak benne, hogy az Egyesült Államoknak végül Kanadával is sikerül majd megállapodnia. Az USÁ-ban tavaly értékesített gépjárművek közül 2,3 millió darabot Mexikóban, míg 1,8 millió darabot Kanadában állítottak elő, a két ország autógyártása adta az Egyesült Államokban tavaly eladott gépjárművek közel negyedét.A három nagy amerikai autógyártót tömörítő American Automotive Policy Council (AAPC) elnöke a Wall Street Journal-nek adott nyilatkozatában reményét fejezte ki, hogy a hétfői megállapodás fenntartja és ösztönzi az Egyesült Államok és az észak-amerikai autóipar versenyképességét. A befektetők is kedvezően fogadták a bejelentést, General Motors, a Ford és a Fiat Chrysler árfolyama is nagyot emelkedett a hét első napján.A General Motors árfolyama 4,8 százalékot emelkedett hétfőn a bejelentésre.

A Fiat Chrysler részvényei szintén 4,8 százalékos szárnyalással reagáltak az USA és Mexikó kereskedelmi megállapodására.

A Ford árfolyama pedig 3,2 százalékkal került feljebb a hét első napján.