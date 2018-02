Egyéves börtönbüntetés után szabadon engedték a Samsung alelnökét

Augusztusban a dél-koreai bíróság ötéves börtönbüntetésre ítélte a Samsung februárban letartóztatott vezetőjét, miután Jay Y. Lee-t a korrupciós vádpontok mellett jelentős összegű sikkasztással is meggyanúsították.Hétfőn azonban a dél-koreai fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte a Samsung korábbi alelnökének ügyében hozott ítéletet, így a tavalyi korrupciós botrány után posztjáról ideiglenesen távozni kényszerült Jay Y. Lee egyéves fogva tartását követően végül elhagyhatta a börtönt.A legfelsőbb bíróság döntése értelmében Lee büntetését a felére csökkentették, továbbá a korrupció és a sikkasztással összefüggő büntetéseit felfüggesztették, tehát Lee-nek nem kell majd több időt börtönben töltenie.Részben az üggyel összefüggésben kellett távoznia hivatalából dél-koreai Pak Kunhje elnöknek is, miután a 2016-os korrupciós botrányok következtében a dél-koreai a nemzetgyűlés, a Kukhö megvádolási eljárását követően pozíciójából felfüggesztették, majd az alkotmánybíróság döntése után 2017 tavaszán le is tartóztatták. Az elnök bukását okozó botrányban érintett volt a Samsung vezetője is, miután a dél-koreai bíróság augusztusban bizonyítottnak látta Pak elnök Lee-által végrehajtott megvesztegetését, amellyel Lee a Samsung feletti befolyását kívánta megszilárdítani.A bíróság szerint a Samsung által az elnök barátjának juttatott pénzügyi támogatás kimerítette a vesztegetés fogalmát; mindemellett érdemes megemlíteni, hogy a bíróság ítélete alapján bár Lee nem kérte közvetlenül Pak elnök segítségét, azonban a Samsung két leányvállalatának 2015-ben végrehajtott fúziója érdemben hozzájárult Lee hatalmának megszilárdításához a Samsung élén; amely hallgatólagosan magában foglalhatta az elnöki támogatást is.A dél-koreai sajtóbeszámolók szerint a Samsung csoport vezetője sporttal és olvasással töltötte az időt a börtönben, amelyet hétfőn bár elhagyhatott, a bíróság előzetes engedélye nélkül egyelőre nem hagyhatja el Dél-Koreát, mindemellett Jay Y. Lee ismét elfoglalhatja a korábban betöltött pozícióit, beleértve Samsung csoport élén betöltött alelnöki posztját is.A Samsung részvényei mérsékelt, 0,46 százalékos emelkedéssel zárták a hétfői kereskedést.