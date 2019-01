Emelkedéssel indult a hét harmadik napja a tengerentúli tőzsdéken, a szerdai piacnyitástól távolodva az amerikai részvényindexek továbbra is emelkednek, miután a befektetők kedvezően fogadták az USA és Kína egy nappal kiterjesztett kereskedelmi tárgyalásairól érkező pozitív nyilatkozatokat, a Nasdaq 0,6 százalékos erősödése mellett az S&P500 0,5 százalékkal került feljebb, míg a Dow 164 pontos plusz mellett 0,7 százalékot erősödött.

Az USA és Kína eredetileg kétnaposra tervezett kereskedelmi tárgyalásait egy nappal meghosszabbították, míg a kiterjesztett egyeztetésekkel kapcsolatos, pozitív nyilatkozatok fokozták a piaci szereplők optimizmusát, míg a tárgyalásokra rálátó források szerint a Bloomberg arról számolt be, hogy bizonyos energetikai- és mezőgazdasági kérdésekben közeledtek a felek álláspontjai. A pozitív részvénypiaci hangulatban az irányadó európai részvényindexek többsége 1 százalék feletti pluszban jár, míg a régiós részvényindexek közül 1,8 százalékos erősödésével a bécsi börze teljesít a legjobban.

A blue chipek közül az OTP a decemberi, történelmi csúcsa közelében jár, a Mol is tovább emelkedik, az olajcég papírjai ma ismét új lokális csúcsra emelkedtek, mindemellett a Richter is erősödik, a gyógyszergyártó árfolyama tavaly május óta nem látott szinteken jár, míg a Magyar Telekom árfolyama is emelkedik.

Emelkednek a régiós részvényindexek szerdán, a lengyel WIG 0,5 százalékos erősödése mellett a prágai tőzsde 0,4 százalékkal került feljebb, míg a bécsi börze 1,6 százalékot erősödött. A hazai részvényindex is erősödik, a BUX 4,9 milliárd forintos forgalom és 250 pontos plusz mellett 0,6 százalékkal került feljebb. A magyar tőzsde mai emelkedésével közel egyéves csúcsára emelkedett, a BUX ezzel érdemben megközelítette a 2018 január végi, történelmi maximumát.

Napi limittel emelkedik a Plotinus, szárnyal az Őrmester és a Kartonpack is 2019.01.09 10:02

Tovább szárnyal a Plotinus, az árfolyam azt követően, kezdett emelkedésbe, hogy január 3-án bejelentették, hogy az ifjabb Ádámosi György tulajdonában lévő svájci székhelyű társaság, az AGY69 1,22 százalékos részesedést szerzett a Plotinusban, amivel a svájci társaság 20,3 százalékos szavazati jogot szerzett. A bejelentést követően a Plotinus árfolyama nagyot erősödött, majd a részvény hétfőn is kedden is napi limittel emelkedett, majd a papír szerdán tovább szárnyalt, a Plotinus árfolyama ma is napi limittel emelkedik, a részvény alacsony forgalom mellett egészen 21 000 forintig emelkedett.

A Plotinus mellett a kispapírok számára is erősen indul az új év, a Kartonpack kedden is napi limittel emelkedett, míg a részvény alacsony, 120 ezer forintos forgalom mellett ma is napi limittel, 7200 forintig emelkedett ma.

A Plotinus és a Kartonpack mellett az Őrmester részvényei is szárnyalnak, az Őrmester alacsony, 20 ezer forintos forgalom mellett 19 százalékkal került ma feljebb.