Egyiptomban terjeszkedik a világhírű magyar multi

A tájékoztatás szerint a dokumentumot Mohamed Ahmed Morsi, az AOI ügyvezető igazgatója és Jörg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója írta alá. A megállapodás szerint az AOI és a Tunsgram közös vállalatot hoz létre, és többszintű üzleti együttműködést alakítanak ki - írják a közleményben.A legfontosabb projekttervben a kültéri világítási termékek előállítása szerepel, emellett az együttműködés kiterjed a világítástechnikai okosmegoldások, növényházi világítás (agritech) területére.A közlemény felidézi, hogy a Tungsram már az első világháborút megelőzően is rendszeresen szállított lámpákat Egyiptomnak. A Tungsram S.A. d'Electricité 1922-ben nyitott meg Alexandriában, a leányvállalat központját később Kairóba helyezték át. A két világháború között Egyiptom volt a Tungsram egyik legjelentősebb tengerentúli piaca. 1941-ben a Tungsram egykori vezérigazgatója, Aschner Lipót egy egyiptomi lámpa- és elektroncsőgyár megnyitását tervezte, de a második világháború miatt az építkezés nem valósult meg. A háború után a Tungsram az elsők között az egyiptomi piacra tért vissza, az 1950-es években ez volt a legfontosabb afrikai piac a magyar rádiókészülékek számára. A következő évtizedekben a Tungsram nem csupán fényforrásokat és rádiócsöveket szállított Egyiptomnak, hanem vákuumtechnikai gépeket is, hozzájárulva ezzel az ország iparosodásához.A közleményben ismertetik: az Arab Organization of Industrializationt 1975-ben alapították azzal a céllal, hogy technológiai alapú iparágakat honosítson meg az arab világban. Az AOI legfőbb testületének elnöke az egyiptomi elnök. A szervezet katonai és civil területen is tevékenykedik. Civil tevékenysége közjóléti projektekre irányul, így infrastrukturális és vasúti, valamint környezetvédelmi fejlesztéseket hajt végre. Az AOI 15 ezer szakképzett munkatársa révén a legkorszerűbb ipari technológiákkal dolgozik, modern laboratóriumokat tart fenn.A Tungsram-csoport 2018 áprilisában magyarországi központú, innovatív, globális márkaként tért vissza a piacra a GE Lighting EMEAT fényforrásüzletágának és globális autólámpa ágazatának felvásárlásával. A több mint 4000 alkalmazottat foglalkoztató vállalat termékeinek csaknem 93 százalékát exportálja. Leányvállalatot működtet 22 országban, 110 nemzetközi piacon van értékesítői hálózata. Magyarországon öt gyárat üzemeltet, 1600 beszállítóval dolgozik. A Tunsgram a világpiacon prémium kategóriájú, európai világítástechnikai márkaként van jelen, amely Magyarországon tervez, fejleszt és gyárt, és indítja el új üzletágait az okos megoldások, a beltéri növénytermesztés, alkatrész- és komponensgyártás területén.Tavaly, működésének első, nem teljes évében a Tunsgram-csoport 65,25 milliárd forint nettó értékesítési árbevételt ért el. Az árbevétel 92,9 százalék exportból származott, adózott eredménye 4,7 milliárd forint veszteség lett, amely illeszkedik a Tunsgram menedzsment terveibe, miután a cégcsoport jelentős beruházásokat hajtott végre. A befektetések megtérülését 2020-tól kezdődően várják.