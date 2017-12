Egyiptomnak is eladott egy atomerőművet Putyin

Az összesen 4800 MW kapacitású erőmű az ország északi részén, Dabaa városában épülhet fel, a négy tervezett reaktorból az első 2022-ben állhat működésbe.Moszkva és Kairó előzetesen 2015-ben állapodott meg az észak-afrikai ország első atomerőművének felépítéséről, amelynek finanszírozásához Oroszország hitellel járulna hozzá. Miután Sameh Shoukry egyiptomi külügyminiszter azt mondta, a beruházás számos szakaszával kapcsolatban sikerült megállapodni a részletekről, sor kerülhetett a konkrét államközi szerződés aláírására is - bár ezt hivatalos források egyelőre nem erősítették meg.Korábbi egyiptomi sajtóbeszámolók szerint az orosz hitel összege 25 milliárd dollár lehet, amely 85 százalékban finanszírozhatja a projektet, míg a fennmaradó részt Egyiptom saját forrásból teremti elő.A több mint 100 milliós lélekszámú Egyiptom energiaigénye hatalmas, ráadásul az ország jelentős ellátásdiverzifikációs terveket is dédelget. Az atomerőmű a terv szerint nem csupán a belföldi piacra, de exportra is termelhet villamos energiát.Vlagyimir Putyin hétfői kairói látogatása alkalmából a kétoldalú kapcsolatokról, kereskedelmi témákról, valamint egyebek mellett az aktuális közel-keleti kérdésekről tárgyal Abdel Fattah al-Sisi egyiptomi kollégájával a Kreml korábbi tájékoztatása szerint.(Reuters)